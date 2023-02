Nach zwei Jahren Pause in Leinefelde: Jahresversammlung aller Vereinsvorsitzenden

Leinefelde. Leinefeldes Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) kündigt einige wichtige Themen an. Richtig konkret wird es dazu aber erst am Donnerstag. Dann soll die Tagesordnung stehen.

Zur Jahresversammlung der Vorsitzenden aller Leinefelder Vereine lädt Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr in die Räume des Schützenvereins in der Birkunger Straße 33 (ehemaliges Hallenbad) ein. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gebe es einige wichtige Themen zu besprechen, so Moll.

Die Tagesordnung werde aufgrund der Kurzfristigkeit des Termins erst direkt am Veranstaltungstag festgelegt. Der Ortschef freut sich auf eine rege Beteiligung.