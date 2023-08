Japanischer Garten in Leinefelde wird zum Abenteuerspielplatz

Im Japanischen Garten in der Leinefelder Südstadt wird am 17. August ein großes Sommerfest zum Ferienende gefeiert.

Leinefelde. Einen Tag lang sollen sich Eichsfelder Kinder zum Ferienende so richtig austoben können – beim großen Sommerfest im Japanischen Garten. Das Fest ist ein großes Gemeinschaftsprojekt.

So langsam neigen sich die Ferien ihrem Ende entgegen, aber der Spaß, geht es nach Markus Friedrich vom Stadtteilbüro in Leinefelde, soll deswegen noch lange nicht aufhören. Jedes Jahr wird am letzten Feriendonnerstag im Japanischen Garten ein Sommerfest gefeiert. Das soll auch dieses Jahr so sein. „Am 17. August“, nennt Friedrich das genaue Datum.

Das Programm ist mittlerweile festgezurrt. „Von 10 bis 17 Uhr wird sich der Garten in einen übergroßen Abenteuerspielplatz verwandeln. Auf der Bühne gibt es Zauberer, Kampfsportvorführung, Mit-Mach-Tänze und weitere Überraschungen“, macht Markus Friedrich neugierig.

Außerdem könne jedes Kind seine Geschicklichkeit beim Laserschießen oder an der Torwand unter Beweis stellen, der eigenen Kreativität an einem der vielen Bastelstände freien Lauf lassen – oder sich einfach auf der Hüpfburg mal so richtig austoben. „Der Eintritt ist natürlich frei.“

Organisiert wird das Fest von den städtischen Wohnungsunternehmen WVL und LWG, dem Stadtteilbüro und dem Thinka-Projekt der Caritas. Darüber hinaus unterstützen die Stadt Leinefelde-Worbis, die Träger sozialer Arbeit und viele Vereine das Fest. „Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsleistung, um den Jüngsten einen unvergesslichen Tag zu bieten“, erklärt Cynthia Hornung von Thinka. Sie dankt auch für die Geld- und Sachspenden lokaler Unternehmen.

Die Zielgruppe sind Kinder bis einschließlich Grundschulalter, deren Eltern und Großeltern. Rund um die Bühne sind zahlreiche Mitmachaktionen geplant. „Einige zusätzliche Anfragen laufen noch“, verrät Friedrich. Für das leibliche Wohl zu kleinen Preisen sei ebenfalls gesorgt. Er und alle Helfer freuen sich nun auf zahlreiche Gäste, gutes Wetter und einen Tag voller Spaß und Freude.