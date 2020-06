Jede Menge Fragezeichen

Die Corona-Zeiten sind wahrlich alles andere als einfach – nicht nur mit Blick auf private Einschränkungen. So mancher Bürgermeister dürfte derzeit Sorgenfalten auf der Stirn haben. Ganz bestimmt hat er diese, wenn er den Blick in die Stadt- beziehungsweise Gemeindekasse schweifen lässt. Als im Vorjahr die Pläne für den diesjährigen Haushalt geschmiedet wurden, war man vielerorts schon vorsichtig ans Werk gegangen, hatte mitunter nur das wirklich Machbare und Notwendige dort verankert. Luftschlösser bauen, den Bürgern etwas versprechen, was man am Ende doch nicht halten kann, davon halten viele Ortschefs nichts. Und der eine oder andere betont auch mal, dass nur Fördermittel als hilfreiche Finanzspritze in Anspruch genommen werden können, wenn am Ende die entsprechenden Eigenmittel zur Verfügung stehen. „Man muss das einfach wie zuhause machen. Planen, sparen und erst dann etwas anschaffen und investieren, wenn man das Geld zusammen hat“, erklärte mir dieser Tage ein Bürgermeister, wie er es handhabt. Und doch ist es heute noch ein bisschen schwerer, denn viele wissen gar nicht, wie sich die Krise am Ende finanziell wirklich auswirkt, was an Einnahmen und Hilfen kommt und ankommt. Die Sorgenfalten werden da ganz bestimmt nicht weniger.