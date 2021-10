Jede Menge Zigaretten gestohlen - Schokoladen-Weihnachtsmann nicht bezahlt - Schmierereien

Leinefelde. Die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

Jede Menge Zigaretten gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannter Täter in einen Einkaufsmarkt in Leinefelde, Heiligenstädter Straße, ein. Dort wurde eine Vielzahl an Tabakwaren entwendet. Den Wert der erbeuteten Waren kann die Polizei noch nicht beziffern. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Zeugen werden gesucht.

Schokoladen-Weihnachtsmann nicht bezahlt

Am Freitagmorgen versuchte ein 55-jähriger Mann in Niederorschel, Bahnhofstraße, in einem Einkaufsmarkt einen Schokoladenweihnachtsmann zu erwerben. Den Geldbetrag von 1,99 Euro wollte dieser jedoch nicht begleichen. Dank aufmerksamer Zeugen wurde der Mann vor einer "Kalorienbombe" bewahrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

E-Roller unter Drogen und ohne Versicherung gefahren - 16-Jährige verletzt sich

Freitag wurde um 13.10 Uhr in Leinefelde, Goethestraße, eine 28-jährige E-Roller Fahrerin kontrolliert. Die Frau stand unter Drogen, ein Vortest schlug positiv an. Weiter bestand für den E-Roller keine Haftpflichtversicherung. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Die Frau hat sich nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs-, als auch Straßenverkehrsgesetz zu verantworten.

Auf dem Weg zur Blutentnahme wurden die Beamten auf einen Verkehrsunfall mit einer Verletzten in der Lisztstraße/ Beethovenstraße aufmerksam. Dort stürzte eine 16-jährige Kleinkraftradfahrerin aufgrund regennasser Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Schmierereien

Unbekannte brachten in der Nacht auf Freitag an der Mehrzweckhalle der SBBS in Leinefelde diverse Graffiti angebracht. Unter anderem wurde der "Berufsstand eines Polizisten diskreditiert". Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

