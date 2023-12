Jede Woche etwas mehr Licht im Eichsfeld

Am Mittwoch probten die Kinder und Jugendlichen für die Aufführung des Krippenspiels an Heiligabend in der Kirche in Holzthaleben.

Teistungen Der Adventskranz gehört nicht nur im Eichsfeld zur Weihnachtszeit einfach dazu. Pfarrer Tobias Reinhold weiß etwas über seine Geschichte zu berichten.

am morgigen 2. Adventssonntag zünden wir schon die zweite Kerze am Adventskranz an. Dieser ist für viele von uns seit unserer Kindheit ein treuer Wegbegleiter durch die Adventszeit. Er ist rund, als Zeichen dafür, dass Gottes Liebe zu uns kein Ende kennt sowie immer und ewig ist. Ursprünglich ist er aus grünen Zweigen gemacht, denn grün ist die Farbe der Hoffnung. Die Kerzen sind eigentlich rot, denn rot ist die Farbe der Liebe. Das Symbol des Lichtes steht für Hoffnung und die Abwehr des Bösen. Es soll die Dunkelheit vertreiben.

Wer hat den Adventskranz eigentlich erfunden? Es war Johann Hinrich Wichern, der von 1808 bis 1881 lebte. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in den größeren Städten Deutschlands viele Straßenkinder, also Kinder, die arm und verwahrlost auf der Straße lebten, weil sie keine Eltern hatten oder ihre Eltern nicht für sie sorgen konnten.

Der evangelische Pastor und Sozialpädagoge Johann Hinrich Wichern begegnete dieser Not in Hamburg durch den Bau eines Kinderhauses, in dem diese Kinder eine neue Heimat fanden und versorgt wurden. Zugleich aber konnten sie auch zur Schule gehen oder einen Beruf erlernen.

Pfarrer Tobias Reinhold aus Teistungen Foto: Reinhold

Pastor Wichern ging es ebenso darum, den Kindern einen Zugang zum christlichen Glauben zu eröffnen. So war ihm die besinnliche Zeit des Advents besonders wichtig. Jeden Tag hielt er abends eine Andacht, in der gesungen, erzählt und gebetet wurde. Die Freude und Hoffnung im Advent wollte er so den Kindern vermitteln. Um die dunklen Abendstunden aufzuhellen, kam er auf die Idee, jeden Tag eine Kerze mehr anzuzünden. So sollte die Dunkelheit des Lebens, welche die Kinder zur Genüge kennengelernt hatten, durch das wachsende Licht Jesu Christi erhellt werden.

Adventskranz fand schnell Nachahmer

Auf einem großen Holzreifen standen 24 Kerzen. Jeden Abend gab es mehr Licht. Den Holzreifen schmückten die Kinder mit frischem Tannengrün, ein Zeichen aufbrechenden Lebens.

Dieser erste Adventskranz fand schnell Nachahmer. Das Zeichen der vielen Kerzen wurde später dadurch vereinfacht, dass man nicht mehr jeden Tag, sondern nur jede Woche eine neue Kerze entzündete. Zu Anfang unseres Jahrhunderts verbreitete sich der Brauch des Adventskranzes schnell über ganz Deutschland. Heute haben die meisten Familien einen solchen Kranz. Oft wird er mit viel Liebe, Fantasie und Kreativität individuell gestaltet. Der Adventskranz ist also bis heute ein Zeichen für Wärme, Hoffnung, Licht, Mitmenschlichkeit und Güte.