Silvana Tismer über die gute Seite von Social Media

Wie oft verfluchen wir das Internet und besonders die sogenannten sozialen Medien. Mit ihnen aber ist es wie mit jedem „Ding“. Es kommt darauf an, wie und für was es benutzt wird, um entweder großen Schaden anzurichten oder es für eine gute Sache zu verwenden. Das liegt immer in den Händen des Benutzers.

Ohne das Internet hätte es am Wochenende in Heiligenstadt nicht so geklappt, wie es musste. Als der Anruf kam, dass noch am gleichen Tag 50 ukrainische Flüchtlinge in Heiligenstadt ankommen, untergebracht und versorgt werden müssen, musste es schnell gehen. Schneller als über soziale Netzwerke konnte es nicht gehen. Sofort nach dem Aufruf rollte die Hilfsmaschinerie an.

Manchmal denkt man, wenn man so etwas mitverfolgt, darüber nach, wie früher so etwas bewältigt wurde, ohne Internet. Sicher nicht mit weniger Empathie und Hilfsbereitschaft, aber auf jeden Fall langsamer.

Jede Generation hat ihre Zeit, und jede Zeit hat ihre Mittel. Und es ist gut zu sehen, wie ein Mittel, das nur all zu oft dazu missbraucht wird, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, jetzt genau den Zweck erfüllt, für den es einst entwickelt wurde: Ein soziales Netzwerk zu sein und keines, um Fakenews und Hetze zu verbreiten. Davon wünsche ich mir in Zukunft viel mehr, auch und vor allem in Friedenszeiten.