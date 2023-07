Jugendamt übt für 116 Kinder und Jugendliche im Eichsfeld die elterliche Sorge aus

Eichsfeld. Das Jugendamt des Landkreises braucht die Hilfe der Eichsfelder. Gesucht werden ehrenamtliche Vormünder.

Im Alltag begegnet man oft glücklichen Kindern – auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Spielplatz, im Bekannten- und Verwandtenkreis. Eines wird dabei deutlich: Kinder brauchen bis zum 18. Lebensjahr jemanden, der sie unterstützt, berät, ihre Interessen gut vertritt. Das können in manchen Fällen die leiblichen Eltern aber nicht.

Das Jugendamt des Landkreises übt aktuell für 116 Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht oder nur teilweise dazu in der Lage sind, die elterliche Sorge aus. Das bedeutet, die Ausübung der Personen- und/oder Vermögenssorge für die Kinder und Jugendlichen. Das mag formell klingen, aber um auf jedes dieser Kinder explizit eingehen zu können, fehlt oft die nötigte Zeit, heißt es aus dem Landratsamt.

Ein Vormund verträte hingegen das Kind in allen Bereichen. Dazu zählten Schulangelegenheiten oder Gesundheitssorge ebenso wir intensive und kritische Gespräche. Durch gewisse Konstellationen wie Alter oder aber anderweitige Bedürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen würden mehr oder weniger Aufgabenbereiche einer Ergänzungspflegeperson übertragen.

Es seien Entscheidungen zum Wohle des Kindes zu treffen. „Es ist besonders auf die realistischen Wünsche des Kindes einzugehen, damit der Lebensweg so gut wie möglich geebnet werden kann. Im Vordergrund stehen das Engagement und die Zusammenarbeit zwischen Vormund und Mündel“, so das Landratsamt. Gesucht würden daher ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die eine Bezugsperson und eine Stütze seien.

Jugendamt schaut, welches Kind am besten zum Vormund passt

Und so kann man ehrenamtlicher Vormund werden: Nach der Interessenbekundung beim Jugendamt des Landkreises wird in einem kleinen Bewerbungsverfahren geschaut, ob und wenn ja, welche der Kinder und Jugendlichen am besten zu dem Vormund passen. Zudem bietet das Amt Möglichkeiten der Unterstützung an. Auf Wunsch könnten persönliche Gespräche geführt und individuelle Beratungen angeboten werden, aber auch Seminare für Schulungszwecke und die Teilnahme an Stammtischen zum Austausch mit anderen ehrenamtlichen Vormündern organisiert werden, heißt es. Ferner berate die Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Vormundschaften gern und stehe mit Rat und Tat zur Seite.

Ansprechpartner: Jugendamt des Landkreises Eichsfeld, Aegidienstraße 19, in Heiligenstadt, E-Mail: jugendamt@kreis-eic.de, Telefon: 03606 / 6 50 51 50 und 0151 / 40 26 57 82