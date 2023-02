Jugendlicher wird in Eichsfelder Nachbarlandkreis beraubt

Göttingen. Der 18-Jährige wurde in Göttingen mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Teenager ist am Samstag in der Carl-Zeiss-Straße beraubt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach soll ein Unbekannter den 18-Jährigen an einer Bank auf dem Gehweg zwischen der Leine und der Lokhalle mit einem Messer bedroht haben. Der 18-jährige aus konnte sich aus der Situation befreien. Er erlitt aber einen Schock. Der mit einer weißen Jeans und einer weißen Jacke bekleidete Täter entkam mit der Geldbörse des Jugendlichen, in der sich 200 Euro befunden haben sollen.

Der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Der mutmaßliche Räuber hatte schwarzes, gelocktes Haar.

Hinweise unter Tel.: 0551/4912115