Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendnacht in Leinefelde: Manche Fragen bleiben ohne Antworten

Es war dunkel, leise und friedvoll, als am Freitagabend in der Kirche „St. Maria Magdalena“ in Leinefelde die 2. Jungendnacht (Juna) begann. Der Helferkreis der Dekanatsjugend und der Gemeindereferent der Pfarrei St. Maria Magdalena, Christoph Hackel, hatten ein zweistündiges Programm vorbereitet, in dessen Mittelpunkt zwei Andachten, mehrere Workshops und Diskussionsrunden standen. Vorerst versammelten sich die Jugendlichen in der Kirche und hörten die ersten Klänge der Dekanatsjugendband „Heavens Gate“, die den gesamten Abend über für die musikalische Begleitung verantwortlich zeichnete und moderne geistliche Lieder spielte. Schließlich drangen Stimmen aus dem Dunkel in den Altarraum. „Die Welt ist so schlecht. Ich verstehe nicht, wie du ernsthaft an Gott glauben kannst“, sagte jemand. „Tue ich aber. Warum ist alles so schlecht“, so der Gegenpart im Zwiegespräch. „Warum verhindert er nicht das Leid? Anschlag auf einen Rosenmontagsumzug, unendliches Leid in Kriegsgebieten, Terroranschlag in Hanau, Flugzeugabsturz im Iran. Das könnte man unendlich weiterführen“. Am Ende stand die Vermutung des Anklagenden: „Entweder ist Gott nicht allmächtig, er ist nicht gütig oder er existiert nicht“.

So hatten sich die Organisatoren des Abends auch das Thema „Warum schreitet Gott nicht ein, wenn er da ist“? ausgesucht. Dekanatsjugendseelsorger Christoph Hackel blickte auf die Jugendlichen und sagte: „Ja, warum tut Gott das nicht?“ Die Frage würde auch am Abend nicht beantwortet werden können, meinte der junge Mann. Früher und heute hätten sich die Menschen schon diese Frage gestellt. Hackel ermutigte die Jugendlichen und sagte, dass das alles Entscheidende doch sei, dass Gott da sei und er sei etwas Wunderbares. Und der Glaube sei etwas sehr Wertvolles. „Glaube ist nichts, was wir jemals verstehen werden, aber Glaube ist das, was wir ernst nehmen“, so der Gemeindereferent. „Ihr seid Gottes Bodenpersonal. Ich kann euch nur ermutigen, zu Gott zu stehen“, schloss Hackel.

Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es zu den Workshops in das benachbarte St. Johanneshaus. Dort standen eine Silent-Party, ein Chaosspiel, eine Diskussionsrunde und ein Pokertisch zur Auswahl. Jeder Teilnehmer konnte sich eine Aktivität aussuchen. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit einfach nur in die Kirche zu gehen und in der Dunkelheit zu meditieren oder zu beten. Für denjenigen, der das Bedürfnis hatte mit jemanden zu reden, stand Kaplan Johannes Kienemund bereit.

Großer Diskussionsbedarf bestand im Filmvorführraum. Dort spielte Niklas Pohl eine Reportage ein, die vom Kriegsgebiet in Syrien handelte. Schwer verletzte Kinder, nur notdürftig versorgte Kriegsopfer, Obdachlosigkeit, Brutalität des Militärs und unendliches Leid wurden schonungslos dargestellt. Und am Ende stand wieder die Frage: „Warum lässt Gott das zu“? Eine Antwort fand niemand. Daniel Zustrow meinte, dass Ideologien wie Rassismus, militanter Islamismus und Terror die Wurzel allen Übels seien. Die Frage nach dem Warum, nahmen die Jugendlichen dann auch wieder mit in die Abschlussandacht in der Kirche. „Warum lässt Gott das Leid auf der Welt zu?“ Auch bis zum Schluss konnte die Frage nicht beantwortet werden.