Jugendparlament erwirkt Förderung für ugandische Partnergemeinde

„Wir leben in einer Welt. Ein Ausspruch, der uns gerade in diesen Tagen deutlich bewusst wird“, sagt Thomas Simon aus Heiligenstadt. „Aber nicht nur die Corona-Pandemie zeigt uns die gegenseitigen Abhängigkeiten und Probleme, die überall auf der Welt in der einen oder anderen Art vorkommen.“

Er geht drei Jahre zurück: Im Januar 2017 war eine Reisegruppe des Ugandakreises Heiligenstadt in der Partnergemeinde Lwamaggwa im Südwesten Uganda. Mit dabei: Helena Erdmann und Moritz Müller vom Jugendparlament sowie Marlen Niesing als Betreuerin und Bürgermeister Thomas Spielmann (Bürgerinitiative „Menschen für Heiligenstadt“). Bei dieser Reise sei viel über die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort und die allgemeinen Umweltbelastungen gesprochen worden. „Und überall haben wir Abfälle gesehen: am Straßenrand, auf dem Marktplatz des Ortes, auf dem Gelände der Schulen, irgendwo in der Landschaft. Vieles verrottet von selbst.“ Aber in den letzten Jahren seien zunehmend Plastikteile dabei: leere Trinkflaschen, Verpackungsreste, Einpackbeutel.

Gesammelte Müllberge. Foto: Thomas Simon

„Wieder zu Hause in Heiligenstadt haben die jungen Leute überlegt, wie man in Uganda, in Lwamaggwa, den Umweltschutzgedanken weiterentwickeln kann.“ Bürgermeister Spielmann habe auf eine mögliche Förderung im Rahmen von „Nakopa“ hingewiesen. Das sei ein Kunstwort. Es steht für „Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte“.

Marlen Niesing hat zusammen mit dem Ugandakreis und den Projektpartnern vor Ort Ideen entwickelt und dann im Frühjahr 2018 einen Projektantrag bei Engagement Global gestellt, der Projektkoordinierungsstelle des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Titel des Projektes: Müllreduzierung und Müllvermeidung in Lwamaggwa (Uganda).

„Einige Detaillierungen waren noch notwendig, aber im Oktober 2018 gab es eine Projektfreigabe, mit einer Laufzeit von einem Jahr und einer Förderquote von 80 Prozent. Das war ein großer Erfolg für das Jugendparlament, für die Stadt und auch für den Ugandakreis“, freut sich Thomas Simon, der mit seiner Familie in diesem Verein aktiv ist.

Gerald Hervock hat das Logo entworfen. Er arbeitet mit den Schülern vor Ort, hat die Facebook-Seite „eco-Waste Recycling“ mit aufgebaut. Foto: Thomas Simon

Aber noch größer sei der Erfolg für Lwamaggwa selbst. Die diesjährige Reisegruppe, die Anfang Februar 2020 in Lwamaggwa war, sei bei vielen Dingen aus dem Staunen nicht herausgekommen. „Durch die Projektgelder wurde ein junger Mann mitfinanziert, der insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern in den Schulen des Ortes eine regelrechte Begeisterung entfachen konnte“, erzählen die Reiseteilnehmer. „So wurden aus leeren Plastikflaschen Müllbehältnisse gebaut und in den Schulen, im Ort und auf dem Wochenmarkt aufgestellt.“ Eine Sammelstelle für Plastikmüll konnte eingerichtet werden.

Mit den Projektmitteln wurden Workshops in den Schulen und am Rande des Wochenmarktes durchgeführt. Aus einer Baumschule wurden neue Bäume gekauft, die die Schüler des Eco-Clubs eingepflanzt und mit kleinen Zäunen aus leeren Plastikflaschen geschützt haben.

„Ja, ein Eco-Club hat sich gegründet, der sich unter der Anleitung von Gerald Hervock, dem jungen Projektleiter vor Ort, um das Einsammeln und Sortieren des Mülls, um die Pflege der neu angepflanzten Bäume und nicht zuletzt um aktive Umweltbildung kümmert“, erklärt Simon. Der Eco-Club, eine Gruppe junger Menschen, die sich in ihrer Kirchengemeinde für Klimaschutz und Gerechtigkeit einsetzen, habe über 30 Mitglieder und mittlerweile eine eigene Facebook-Seite und ein Logo.

Die Straßen sind jetzt viel sauberer. Foto: Thomas Simon

Die 2020er-Uganda-Reisegruppe war begeistert: Von der deutlich besseren Sauberkeit, von dem Engagement der Eco-Club-Mitglieder, von der Kreativität bei der Realisierung, von der Aufbruchstimmung beim Thema Müllreduzierung und Müllvermeidung. Was als Projektabschluss geplant war, mit der Überprüfung der Projektziele und Rechnungen, sei zu einer Ideenwerkstatt für neue Vorhaben geworden.

„Der Aufbau einer Anlage zum Kompostieren organischen Abfalls, die Erweiterung der Müllsammelbehälter auf die Außenstationen, das Verpressen der leeren Plastikflaschen, um so kompakte Gebinde zum Recyceln in eine Spezialfabrik zu bringen – es sind alles Ideen, die auf eine Weiterführung des Projektes drängen.“

Das erste „Nakopa“-Projekt der Stadt Heiligenstadt sei jetzt finanztechnisch abgeschlossen und der Abschlussbericht auf dem Weg zum Fördermittelgeber. „Es ist wie bei einem Kleinkind, dass nach einem Jahr langsam zu laufen anfängt“, sagt Marlen Niesing. Und nach einem kurzen Nachdenken ergänzt sie: „Aber noch schöner wäre es, wenn man nun gemeinsam geht und mit einem weiterführenden Projektantrag die guten Ideen vor Ort entwickelt.“

Der Ugandakreis Heiligenstadt wäre auf jeden Fall dabei, denn bei diesem Projekt wurde das Motto des Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe“ in bester Art und Weise realisiert. „Unsere Stadt bleibt dran und wird einen Folgeantrag zur Entwicklung der Partnergemeinde Lwamaggwa unterstützen und den Eigenanteil tragen“ gibt Bürgermeister Thomas Spielmann zu Protokoll und setzt damit auf eine konsequente Weiterentwicklung der Partnerschaft in der „einen Welt“.