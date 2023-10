Junge Eichsfelder bewerben sich erfolgreich um eine Finanzspritze

Geisleden. Eine Jugendwehr im Eichsfeld bekommt unverhofft den Zuschlag und kann ein neues Mannschaftszelt kaufen. Denn Zeltlager lieben die Kinder über alles.

Es gibt Dinge, über die sich junge Leute richtig freuen können. Und das muss nicht immer das neueste Handy oder die Markenturnschuhe sein. Die Jugendfeuerwehr Geisleden freut sich in diesen Tagen über etwas völlig anderes: Über ein neues Mannschaftszelt. Als es darum ging, es zur Probe einmal aufzustellen, zu sehen, ob alles in Ordnung ist und die Handgriffe zu lernen, waren fast alle Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr da.

Finanziert werden konnte das Zelt durch eine Zuwendung für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets der Regionalen Aktionsgruppe Eichsfeld (RAG), erklärt Markus Janitzki. Er ist nicht nur stellvertretender Bürgermeister und Ortschronist, sondern auch der Ortsbrandmeister. Am 21. Juni hatte er den Aufruf der RAG in der Zeitung gelesen, die nach Projektideen suchte, die neben dem Leader-Programm das Regionalbudget als einen weiteren Fördertopf zur Entwicklung des Eichsfeldes in die Region holen. „Schnell war die Entscheidung im Vorstand des Feuerwehrvereins getroffen, sich mit der Idee um ein Mannschaftszelt zu bewerben“, erzählt Janitzki.

Groß war die Freude bei allen Vereinsmitgliedern als Anfang August der positive Bescheid per Post kam. „Es wurde nicht lange gezögert und die Bestellung des neuen Zeltes ausgelöst.“ Schon beim Aufbauen seien die Kinder und Jugendlichen vom neuen Mannschaftszelt begeistert gewesen. „Um so größer ist die Vorfreude auf die geplanten Zeltlager im nächsten Jahr.“ Neben der Teilnahme am jährlichen Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Hofgeismar zusammen mit der Partnerfeuerwehr aus Fürstenwald sei auch wieder ein eigenes Zeltlager in Geisleden geplant.