Junge Eichsfelder erleben Pisa, Livorno und einen Blick über Südtirol

Immer wieder nahmen die jungen Leute aus dem Eichsfeld Auszeiten am Strand und im warmen Wasser.

Eine Eichsfelder Jugendwehr holt die Jubiläumsreise zu ihrem 30. Geburtstag nach, die wegen Corona ausfallen musste. Es ist die längste Tour ihrer Geschichte. Das haben sie erlebt:

Ihre bislang längste und weiteste Herbstfahrt führte die Heiligenstädter Jugendfeuerwehr in diesem Jahr für zehn Tage nach Italien. „27 Jugendliche und zehn Betreuer begaben sich dafür auf die Reise“, erzählt Oliver Henkel von der Kreisstadtwehr. Bevor die Unterkunft in der Toskana bezogen werden konnte, übernachtete die Reisegruppe zwei Nächte bei der Südtiroler Feuerwehr Vahrn.

Die dortige Jugendfeuerwehr lud zu einer Wanderung auf den 1925 Meter hohen Scheibenberg ein. Dort konnten die Teilnehmer einen atemberaubenden Blick über die umliegenden Alpengipfel und die Gemeinden Vahrn und Brixen genießen. Bei einem gemeinsamen Grillen wurden lokale Spezialitäten aus Südtirol und Thüringen probiert. „Wir bedanken uns für die herausragende Gastfreundschaft der Feuerwehr Vahrn und den angenehmen Austausch.“, sagte Jugendfeuerwehrwart Maximilian Dölle.

Den Schiefen Turm von Pisa konnten auch die Eichsfelder nicht geraderücken. Aber sie genossen den Besuch in der berühmten Stadt. Foto: Oliver Henkel

Die Reise führte weiter in die Nähe der italienischen Kleinstadt Cecina. In einem Landhaus und der näheren Umgebung verbrachten die Eichsfelder die übrigen Tage ihrer Herbstfahrt. Auf dem Programm standen Ausflüge an die Strände des Tyrrhenischen Meers. „Bei Temperaturen um 30 Grad herrschten dort beste Bedingungen zum Baden“, lächelt Henkel.

Weitere Höhepunkte waren die Tagesausflüge. Neben dem Schiefen Turm von Pisa durfte auch ein Besuch der Feuerwehr in Pisa nicht fehlen. Als Besonderheit existiert dort eine Ausbildungsstätte für die Suche und Rettung verschütteter Menschen. Ein weiterer Tagesausflug führte zu den heißen Quellen von Saturnia. Dort strömt 37 Grad heißes, schwefelhaltiges Wasser in natürliche Sinterbecken. Diese können von jedermann zum Baden genutzt werden.

Unterwegs statteten die Heiligenstädter auch italienischen Feuerwehren einen Besuch ab und knüpften Kontakte. Foto: Oliver Henkel

Schließlich stattete die Gruppe der Hafenstadt Livorno einen Besuch ab. Dort ließ man sich nach einer Besichtigung der historischen Innenstadt, auch bekannt als „Klein-Venedig“, ein original italienisches Eis schmecken. Die freien Stunden zwischen Badeausflügen und Sightseeing standen den Kindern und Jugendlichen für gemeinsame Spiele oder Entspannung am Pool zur Verfügung. Daneben galt es jedoch auch, für jeweils eine Kleingruppe pro Tag die Versorgung zu übernehmen und gemeinsam die Mahlzeiten vorzubereiten.

Ursprünglich sollte diese Fahrt bereits zum 30-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr 2021 stattfinden. Wegen Corona musste sie jedoch verschoben werden. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die diesjährige Fahrt dem Jubiläum trotz Verschiebung mehr als gerecht wurde.