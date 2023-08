Junge Eichsfelder Floriansjünger auf Reisen

Geisleden. Die Geisledener Jugendfeuerwehr erlebt ein abwechslungsreiches Zeltlager in Hessen. Eine erneute Teilnahme steht schon fest.

Vor der Kulisse der Krukenburg, direkt am Ufer der Diemel, fand vom 3. bis 6. August das jährliche Sommerzeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Hofgeismar mit 490 Teilnehmern statt. Ausrichter war in diesem Jahr mit Helmarshausen ein Stadtteil von Bad Karlshafen.

Durch die seit der Wende bestehende Partnerschaft zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Geisleden und der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenwald waren auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus dem Eichsfeld zu diesem Treffen eingeladen.

Für viele der Kinder aus Geisleden war es das erste Zeltlager in dieser Größenordnung. Die Wetterprognose sagte unbeständige Tage voraus. Daher war nach der Anreise am Donnerstagnachmittag Eile geboten, als die vier Betreuer und acht Kinder im Alter ab zehn Jahren gemeinsam das Mannschaftszelt aufbauten und Quartier bezogen.

Erst wird gegrillt, dann gebastelt und geübt

Am ersten Abend stand das Grillen mit den Kameraden der Feuerwehr Calden an. Am Freitag und am Samstag wurden den Kindern neben einer Lager-Rallye rund um Helmarshausen zusätzliche Workshops angeboten. Diese waren vielfältig und reichten von der Herstellung von Parcours-Bändern und Insektenhotels über das Bemalen von Stoffbeuteln bis hin zu Siebdrucken und der Anfertigung von Windlichtern. An einer weiteren Station konnten hydraulische Rettungsgeräte bedient werden.

So mussten hier Tennisbälle per Spreizer von einem Verkehrskegel auf einen anderen versetzt oder mit der Schere Karosserieteile von Fahrzeugen zerteilt werden. Auch der Weser-Therme in Bad Karlshafen wurde ein Besuch abgestattet. Neben dem Küchendienst im eigenen Zelt wurden von den kleinen Floriansjüngern auch Lagerdienste wie Platzwache und Toilettenreinigung übernommen.

Insgesamt 490 Floriansjünger waren am Zeltlager beteiligt. Foto: Dèsirèe Klinge

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Zeltabbaus und des Aufbruchs. Am Ende waren sowohl Betreuer als auch Kinder begeistert von den Tagen. Einen weiteren Grund zur Freude bescherten die Platzierungen bei den Wettbewerben. Die reine Eichsfelder Mannschaft kam auf einen respektablen sechsten Platz von insgesamt zwölf Mannschaften.

Die gemeinsame Mannschaft mit der Partnerfeuerwehr aus Fürstenwald errang mit dem dritten Platz eine Podestplatzierung. Alle Teilnehmer konnten stolz auf das Ergebnis sein.

Auch das Wetter spielte mit – das Zeltlager blieb von größeren Regenmengen verschont. Bei den Teilnehmers steht bereits heute fest, dass sie im nächsten Jahr wieder ein Teil des Jugendfeuerwehr-Zeltlagers sein werden.