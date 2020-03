Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Leute begeistern

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause im Kalten, weil Ihre Heizung ausgefallen ist – und keiner kann schnell helfen. Ein Szenario, das wir uns in der heutigen Wohlstandsgesellschaft kaum vorstellen können. Doch soweit weg ist das alles nicht, denn die Fachkräfte, das belegt der kürzlich veröffentlichte Arbeitsmarktbericht, fehlen vor allem in den handwerklichen Berufen. Auch an Nachwuchs hapert es. Betriebe müssen schließen, da die Arbeitnehmer fehlen oder die Nachfolge in der Chefetage nicht gelöst werden kann.

Da erhält das Sprichwort „Handwerk hat goldenen Boden“ wieder eine große Bedeutung. Die Auftragsbücher der Firmen sind voll. In einigen Branchen dauert es eine Ewigkeit, bis Arbeiten ausgeführt werden können. Dass sollte auch der jungen Generation bewusst sein. Neben Architekten und Ingenieuren braucht es auch die Menschen, die die Planungen umsetzen. Es braucht Menschen, die handwerkliches Geschick haben, egal in welcher Branche.

Lichtblicke gibt es immer wieder. Wie zum Beispiel mit Marius Müller aus Brehme, der sich für das Bäckerhandwerk begeistert. Für die Zukunft muss die Gesellschaft mehr junge Menschen für das Handwerk interessieren, wollen wir in ein paar Jahren nicht ständig im Kalten sitzen – ohne tolle Torten.