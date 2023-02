Junge Musikerinnen aus dem Eichsfeld überzeugen im Ilmkreis

Ida Grimm (links) und Anna-Sofie Szmanda (rechts) von der Eichsfelder Musikschule reisten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Waltraud Stadermann zum Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in den Ilm-Kreis.

Ida Grimm (links) und Anna-Sofie Szmanda (rechts) von der Eichsfelder Musikschule reisten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Waltraud Stadermann zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" in den Ilmkreis. Über viele Wochen wurde das Programm geübt. Die Fachjury bewertete es mit 24 von maximal 25 möglichen Punkten. Die beiden jungen Musikerinnen erreichten somit das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen" und einen 1. Preis. Vom 17. bis 19. März nehmen die beiden Eichsfelderinnen in Greiz am Landeswettbewerb teil.