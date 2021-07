Die Junge Union hat in einer Aktion die in Heiligenstadt verlegten Stolpersteine geputzt, so dass sie wieder gut lesbar sind. Dieser befindet sich auf der Rinne vor dem Raphaelsheim.

Junge Union putzt Stolpersteine in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Aktion hinterlässt tiefen Eindruck. Direkter fassbarer Kontakt zur Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Die Junge Union Eichsfeld hat jetzt in einer spontanen Aktion in Heiligenstadt die Stolpersteine geputzt. Die Idee kam dem Kreisgeschäftsführer Robert Riethmüller, da die Erinnerung an diese Zeit der Geschichte nicht vergessen werden soll „und schon gar nicht verdreht und relativiert werden darf, wie das manche Parteien heute leider versuchen.“

Außerdem waren durch die Corona Pandemie über Monate keine Stammtische zum persönlichen Austausch möglich. „Mit dieser Aktion auf der Straße war die Einhaltung der Corona-Regeln einfacher“, sagt Riethmüller. Die Gelegenheit wurde auch gleich von mehreren Neumitgliedern genutzt, um sich kennen zu lernen und auszutauschen.

Aus vielen Orten des Eichsfelds war man nach Heiligenstadt gekommen, darunter Hohengandern, Siemerode, Heuthen, Beuren, Silberhausen und Röhrig. Start war in der Stubenstraße vor der ehemaligen Synagoge, danach bot es sich an, sich in mehrere Gruppen aufzuteilen und die einzelnen Stolpersteine aufzusuchen.

Ein Aufatmen beim Putzen, wenn „überlebt“ oder „befreit“ auf den Steinen steht

„Teilweise waren diese schon so angelaufen, dass man die Namen und Daten nur noch schwer erkennen konnte. Es machte schon betroffen zu lesen, dass mitten aus Heiligenstadt Menschen verhaftet, ins KZ gebracht und dort ermordet wurden.“ So wurde Geschichte, die einem manchmal weit weg erscheint, ganz konkret und erlebbar. Ein Aufatmen wurde dann jedes mal ausgelöst, wenn auf dem nächsten Stolperstein: „überlebt“ oder „befreit“ zu lesen war.

Von Passanten gab es bei dieser Aktion spontanes Lob und Anerkennung, dass sich junge Menschen für so eine Sache einsetzen. Andere wussten gar nicht, dass es in Heiligenstadt über 40 Stolpersteine gibt, zum Beispiel am Marktplatz, Auf der Rinne, Bonifatiusstraße, Petristraße, Kasseler Tor, Ibergstraße, Windische Gasse und Stubenstraße. Im Anschluss trafen sich die einzelnen Gruppen zum Austausch über die Aktion, die einen tiefen Eindruck hinterlassen habe.