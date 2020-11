Kalteneber: Ein Solarpark auf einem Altstandort

Ein großes Thema in Kalteneber, einem Ortsteil der Kreisstadt Heiligenstadt, ist die Nachnutzung eines großen landwirtschaftlichen Altstandortes am Ortsrand. Die kommunalen Eichsfeldwerke, genauer gesagt das Tochterunternehmen EW Projekt, und die Stadtwerke Heiligenstadt haben sich gemeinsam Gedanken gemacht, wie diese Fläche zukünftig zukunftsweisend genutzt werden könnte.

Diese Ideen und Überlegungen stellten Lukas Hartung, Projektmanager bei EW Projekt, und Dirk Nehrkorn als Geschäftsführer der Stadtwerke Heiligenstadt am Montagabend im Heiligenstädter Bauausschuss einmal näher vor. EW-Geschäftsführer Ulrich Gabel betont, dass das alles wirklich nur Ideen seien.

Vorstellen könne man sich, dass der landwirtschaftliche Altstandort, der seit 2015 verlassen ist, nach einem Abriss der nicht mehr sanierungsfähigen Gebäude, zu einem guten Beispiel für regenerative Energien wird. Lukas Hartung stellte aber klar, dass allein die Abrisskosten nicht gerade billig seien. Ein vorsichtiger Überschlag der Kosten habe eine Summe von 578.000 Euro allein dafür ergeben.

Doch wenn das einmal erledigt sei, dann, so Dirk Nehrkorn, habe man die Möglichkeit zu einer sehr sinnvollen Nachnutzung, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch sei: Ein sogenannter Solarpark. „Mit einem Einspeisepunkt in direkter Nachbarschaft am Alten Bahnhof“, so Nehrkorn. Im Jahr 2016 sei die Zuleitung so modernisiert worden, dass eine größere Strommenge direkt von dort ins eigene Stromnetz abtransportiert werden kann.

Die Planer haben festgestellt, dass auf der 20.000 Quadratmeter großen Fläche 11.000 Photovoltaik-Module ihren Platz finden können. „Sie würden eine Leistung von vier Millionen Kilowattstunden pro Jahr bringen und dabei 2300 Tonnen Kohlendioxid einsparen.“ Mit dieser Leistung könnten zehn Prozent des gesamten Stadtgebietes inklusive der Gewerbegebiete mit eigenem „grünen“ Strom versorgt werden.

Die Kosten für die Gesamtanlage würden sich auf rund drei Millionen Euro belaufen, die Lebensdauer der Module liege bei rund 25 Jahren, erklärte Dirk Nehrkorn auf kurze Nachfrage von Stadtrat Christian Simon (BI) dazu.

Versorgung einer neuenStromtankstelle möglich

Die Eichsfeldwerke bauen auf ihrem Betriebshof in der Dingelstädter Straße eine 50-KW-Schnellladestation für Elektrobusse. Dort können bald vier Busse gleichzeitig geladen werden. Stefan Kanngießer flechtet Eisenkörbe für die Fundamente. Foto: Eckhard Jüngel

Es gehe weniger darum, hier große wirtschaftliche Gewinne einzufahren, sondern vielmehr darum, dass die Stadt und die Stadtwerke auf die Zukunft vorbereitet sind und diesen „grünen“ Strom im Portfolio haben, so Ulrich Gabel. Es würden in absehbarer Zeit auch diesbezügliche Gesetze auch auf EU-Ebene zu erwarten sein. „Hiermit wären wir gerüstet.“ Und das Gras zwischen und unter den Modulen müsste auch nicht mit viel Technik gemäht werden, sondern ökologisch. „Durch Schafe“, lächelte Nehrkorn. Natürlich haben man bei der Idee zu diesem Projekt auch einen Grünstreifen nicht vergessen, der den Park zum Dorf hin abschirmt. Der Aufbau der Module, so Nehrkorn auf Nachfrage, dauere nach Abriss und Flächenvorbereitung etwa drei Monate. Aus diesem Strom, so fügt Ulrich Gabel hinzu, soll auch die neue Stromtankstelle in der Dingelstädter Straße versorgt werden, die gerade im Bau ist und in der die zukünftigen vier Elektro-Stadtbusse aufgetankt beziehungsweise geladen werden. Der erste soll, so Gabel, noch in diesem Jahr eintreffen, die anderen drei im ersten Quartal 2021. „Optisch unterscheiden sie sich kaum von den gewohnten, sind aber barrierefrei.“ Und die Herstellermarke ändere sich.

Nicht nur der langjährige Kaltenebersche Ortsteilbürgermeister Karlheinz Staufenbiel, sondern auch sein amtierender Nachfolger Franz König, zeigten sich noch in der Sitzung von diesem Konzept einer Nachnutzung sehr angetan. Ob oder wann sie kommt, aber ist noch nicht klar. Denn erst einmal geht es darum, dass die Stadt das Gelände erwerben kann. „Aber dann sind wir bereit, wenn unser Vorschlag akzeptiert wird“, so Gabel und Nehrkorn.