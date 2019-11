Heiligenstadt. Princess Jo tritt in der Adventszeit gleich zehn Mal in Heiligenstadt auf. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Kamingeflüster: Mehr als Gemütlichkeit im Advent

Die kalte Jahreszeit steht schon vor der Tür. Die Temperaturen sind im unteren einstelligen Bereich und der erste Schnee lässt sicher auch nicht lange auf sich warten. Wo lässt es sich dann besser aushalten als an einem Kamin mit toller Musik in einer angenehmen vorweihnachtlichen Atmosphäre. Die Band Princess Jo bietet auch in diesem Jahr im Rahmen der Konzertreihe „Kamingeflüster“ dieses Flair in Schmerbachs Keller in Heiligenstadt.

Die Konzerte der Band gehören mittlerweile fest zur Adventszeit im Eichsfeld dazu. Und weil das erste offizielle Konzert bereits am 29. November ist, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir proben schon fleißig“, lächelt Frontfrau Jorita Solf. Das jährlich wechselnde Programm wird auch in dieser Adventszeit wieder sehr emotional, aber auch ernsthaft und mit einem Augenzwinkern. Natürlich wird auch Jorita Solf wieder einige ihrer selbst geschriebenen Texte zum Besten geben und die Zuhörer damit auf ihre Seite ziehen. Sei es durch sehr gefühlvolle oder unterhaltsame Texte. Als musikalischen Gast der Band können die Eichsfelder wieder Sänger Franky Karlson begrüßen.

Zehn Konzerte in Heiligenstadt

Und ganz nebenbei arbeitet die Frontfrau auch noch an ihrer eigenen CD „Wunschkind“. Ein Herzenswunsch, den sie sich nun erfüllt, denn mittlerweile hat Jorita Solf genug Songs aus der eigenen Feder zusammen, um eine CD zu füllen. Und um sich diese professionelle CD-Produktion leisten zu können, hat sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die noch bis zum 3. Dezember läuft.

Doch nun stehen erst einmal die Konzerte des Kamingeflüsters im Fokus. Dabei wird es nicht nur zehn Abende in Heiligenstadt geben, sondern auch zwei in Weimar – allerdings erst im Januar – und eins in Eschwege. Die Karten für einen vorweihnachtlichen Abend mit toller Musik im schönen Ambiente sind in der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt und der Buchwelt in Leinefelde erhältlich. Die Karten kosten 28 Euro. Die genauen Termine stehen auf der Internetseite der Band unter: http://www.princessjo.com/