Kammer in Heiligenstadt bietet neuen Kurs für Ausbilder

Eichsfeld. Lehrgang startet im Sommer in Leinefelde.

Wer selbst ausbilden will, muss persönlich und fachlich geeignet sein. Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. „Der Ausbildungserfolg hängt entscheidend von der Qualifikation des Ausbilders ab. Neu erlassene beziehungsweise modernisierte Berufe, neue Ausbildungsstrukturen, neue Prüfverfahren und moderne Lern- und Lehrmethoden stellen an die Ausbilder zunehmend erhöhte Anforderungen“, sagt Christian Böduel, Leiter Regionalbüros der IHK in Heiligenstadt.

Die IHK-Ausbilderlehrgänge seien umfassend auf die veränderten Ausbildungsprozesse abgestimmt. Sie vermittelten spezielle berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse, wobei der Nachweis dieser Qualifikationen in einer IHK-Prüfung bei den Unternehmen als Qualitätssiegel gelte.

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt bietet vom 31. August bis 26. Oktober einen Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung in Leinfelde an.

Weitere Informationen erhalten Interessierte von Weiterbildungsberaterin Katja Merschel, Tel. 0361/3484167, E-Mail: merschel@erfurt.ihk.de