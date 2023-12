Kampf der Giganten beim Eichsfelder Bockwurstwettessen erwartet

200 Schaulustige verfolgten das Eier- und Bockwurstwettessen in Haynrode im vergangenen Jahr in der Salzbornhalle.

Haynrode Zum Bockwurstwettessen und Biersuckeln wird nach den Weihnachtsfeiertagen nach Haynrode eingeladen. Einmarsch wie im Londoner Ally Pally geplant. Anmeldungen sind noch möglich.

Viele haben sich den Termin schon längst im Kalender vermerkt. Immer zwischen den Jahren wird seit neun Jahren, ausgenommen die Unterbrechung aufgrund der Coronapandemie, zum Bockwurstwettessen eingeladen. „Der Rekord sind 16 verzehrte Bockwürste“, sagt Fabian Hebestreit, der gemeinsam mit Marcus Becker den Gaudi-Wettkampf organisiert. Aufgestellt hat diesen Marco Schneeberg aus Mackenrode im Landkreis Nordhausen im vergangenen Jahr.

Fanden die ersten Veranstaltungen noch im Sportlerheim in Haynrode statt, musste schon vor einigen Jahren in die Salzbornhalle umgezogen werden. Das hat zwei Gründe: Von Jahr zu Jahr kamen immer mehr Zuschauer zu dem Spektakel und auch die Zahl der Wettkämpfer stieg an. Im vorigen Jahr verfolgten 200 Zuschauer die Wettkämpfe. Und das soll auch am Freitag, 29. Dezember, ab 18 Uhr wieder so sein.

Und in diesem Jahr haben die Verantwortlichen wieder das Biersuckeln als zweiten Wettkampf in das Abendprogramm aufgenommen. Hierbei müssen die Teilnehmer auf Zeit eine 0,33-Liter-Bierflasche aus einer Kälberaufzuchtflasche, die an der Decke befestigt wird, suckeln. Das Eierwettessen, an dem im vorigen Jahr neun Wettkämpfer teilnahmen, ist in diesem Jahr nicht im Programm.

Gestartet wird mit fünf Bockwürsten

Doch bevor es an die Kälberaufzuchtflasche geht, sind die Bockwurstwettesser gefragt. Zunächst muss jeder Teilnehmer innerhalb von zehn Minuten fünf Bockwürste verzehren. Dann bekommen die Esser immer eine Wurst serviert, die sie in zwei Minuten verspeist haben müssen. Das Prozedere geht so lange, bis ein Gewinner feststeht.

„Wir erwarten in diesem Jahr den Kampf der Giganten“, sagt Fabian Hebestreit. Denn zum einen tritt Titelverteidiger Marco Schneeberg wieder an und zum anderen wird auch Lokalmatador Patrick Höche wieder an den Tischen Platz nehmen. Höche pausierte eine längere Zeit, gewann bei seinen Teilnahmen aber mehrfach den Titel.

Für den Start der Wettkämpfe haben sich Fabian Hebestreit und Marcus Becker etwas Besonderes einfallen lassen. Wobei beide zugeben, dass sie dabei etwas von der derzeit in London laufenden Darts-WM kopieren. „Wir machen aus der Salzbonrhalle den Eichsfelder Ally Pally“, sagt Marcus Becker mit einem Schmunzeln. Jeder Teilnehmer muss bei der Anmeldung einen Einmarschsong angeben und zu diesem wird er dann am Wettkampftag, wie die Stars in London, durch die Zuschauer in die Halle schreiten.

Anmeldungen für die Wettkämpfe sind bei Marcus Becker unter 0173/6741472 oder bei Fabian Hebstreit unter 0172/3415897 zu jeder Zeit möglich.