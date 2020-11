Karneval kommt in die Wohnzimmer

Es sollte eigentlich ein großes Festprogramm zum 60-jährigen Jubiläum des Birkunger Karneval Club geben, doch die Corona-Pandemie macht den Narren einen Strich durch die Rechnung. Aber so ganz ohne Programm soll die Jubiläumssaison dann doch nicht ablaufen, da sind sich die Mitglieder des Vereins mit ihrer Präsidentin Martina Knauft und deren Stellvertreterin Jacquelin Heinemann einig.

„Nach der vergangenen Session stand fest, dass es einen zusätzlichen Abend zum Jubiläum geben soll. Doch dann kam Corona“, sagt Martina Knauft. Die Planungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten wurden ausgebremst. Hoffnung bestand aber noch, dass es was werden könnte, doch die zerschlug sich dann von Woche zu Woche. Es wurde in den Wochen des ersten Lockdowns und auch in der Zeit mit den Lockerungen klar, dass es wohl Karneval, so wie man ihn gerne feiert, ab dem heutigen 11.11. in dieser Session nicht geben wird. „Es ist eine große Verantwortung als Veranstalter. Trotz eines Hygienekonzeptes wäre es ein zu großes Risiko. Was ist, wenn dann etwas passiert? Den Schuh wollen wir uns nicht anziehen“, sagt Martina Knauft. Doch einfach so ohne Bütt und Showtanz soll es in diesem Jahr in Birkungen nun auch nicht ablaufen. „Bei der ersten gemeinsamen Versammlung, als diese wieder möglich war, sind Ideen entstanden. Wir sind eine kreative Truppe. Die jungen Leute hatten gleich die Idee, etwas auf dem digitalen Weg zu machen“, erzählt die Präsidentin.

Die Bütt wandert durch Birkungen

Und da war noch ein Grund: „Die Tanzgruppen haben bereits wieder unter den geltenden Regelungen trainiert. Soll das alles umsonst gewesen sein? Zunächst lief das Training digital per Video ab. Die Tänzer haben erste Schritte aufgenommen und den Trainern geschickt. Später wurde alles zusammengefügt. Das Training musste irgendwie weitergehen. Eine Pause kam nicht in Frage. Man muss es hinbekommen, alle bei der Stange zu halten“, sagt Jacquelin Heinemann.

Dann waren da noch die Büttenredner, die sich auch fast das ganze Jahr mit ihrem Thema beschäftigen. Es würde den Protagonisten etwas fehlen, wenn der Lohn des Applauses ausbleibt, auch wenn er wohl in diesem Jahr nur in kleinen Gruppen in den Birkunger Wohnzimmern zu hören sein wird. Denn das geplante Programm kommt in die Wohnzimmer. So das Ziel der Mitglieder des Karneval Clubs. Dabei sind die Planungen schon weit vorangeschritten. „Es sollen am Ende zwischen fünf und sieben Büttenreden sein. Die werden alle extra aufgenommen“, erklärt Knauft. Die Bütt werde an die Stelle gebracht, wo sie der Redner haben möchte. „Das kann an der Kapelle sein, in der eigenen Küche oder auf der Straße vor dem Haus, wo auch immer“, so Jacquelin Heinemann. Jedoch gibt es eine kleine Einschränkung für die Büttenredner: „Die Bütt darf maximal sieben bis zehn Minuten dauern“, so Knauft.

Die Tänze der Prinzengarde und der anderen Tanzgruppen, die im Festsaal Siechen aufgenommen werden sollen, wenn es wieder erlaubt ist, sollen nicht länger als zwei bis drei Minuten sein. Damit ein wenig Karnevalsstimmung aufkommt, ist geplant, die Bühne zu schmücken. „Das wird minimalistisch sein, aber der Effekt soll ja rüber kommen“, so Heinemann. Bis Anfang Januar sollen die Programmteile aufgenommen sein. „Wir hoffen, dass es in den nächsten Wochen wieder möglich sein wird. Wir brauchen auch Zeit, um alles zusammen zu schneiden“, so Martina Knauft.

„Datenpolizei“, um die Technik zu erklären

Wie das Programm in die Birkunger Wohnzimmer kommt, stehe noch nicht fest. Denkbar sei die Übertragung per Livestream oder die Verteilung von Sticks, doch darin sehen die zwei Birkungerinnen ein Problem. „Für die Datenmenge bräuchten wir große Sticks. Die Anschaffung würde sehr hohe Kosten verursachen“, sagt Martina Knauft.

Daher sei momentan der Livestream der Favorit, aber auch da sehe man Probleme. „Wir haben viele ältere Gäste, ob die das mit der Technik zuhause hinbekommen, wissen wir nicht. Vielleicht müssen wir vorher wie eine Art ,Datenpolizei’ zu den Familien schicken, die erklären, wie alles geht – oder wir richten eine Telefonhotline ein“, gibt Jacquelin Heinemann die Überlegungen preis.

Wie auch immer: Am 13. Februar werden die Karnevalfans im eigenen Wohnzimmer feiern können. Was schon fest steht, ist, dass die zwei Birkunger Karnevalfrontfrauen das Programm moderieren werden, ob live im Internet oder auf dem Stick.