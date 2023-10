Karnevalisten bitten die Eichsfelder zum Tanzkurs

Eichsfeld. Eichsfelder Tanz- und Karnevalsliebhaber sowie Prinzenpaare sind zu Tanzkursen eingeladen. In Heiligenstadt startet ein Kurs am 16. Oktober.

Der Landesverband Thüringer Karnevalvereine lädt ab Oktober in ganz Thüringen zu Tanzkursen ein. Diese richten sich an Prinzenpaare sowie an Tanz- und Karnevalsliebhaber. In Heiligenstadt startet der Kurs am 16. Oktober im „Neun Brunn“. Die Dozenten werden an den elf Kursabenden von der Tanzsportgemeinschaft Heiligenstadt gestellt. Der Kurs ist darauf ausgerichtet, sowohl Anfängerinnen und Anfängern als auch fortgeschrittenen Tänzern gerecht zu werden. Discofox, langsamer und schneller Walzer und verschiedene Gruppentänze sind Inhalt der Abende. Die Kursgebühr beträgt 111 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung bis 10. Oktober erforderlich.

Anmeldung im Internet unter: www.schulungen.ltkev.de.