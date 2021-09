Karten für Kamingeflüster in Heiligenstadt schon zu haben

Heiligenstadt. Band Princess Jo will die Weihnachtszeit versüßen.

Ganz optimistisch ist die Band Princess Jo, dass sie in diesem Jahr zur Adventszeit wieder Gäste zu den berühmten Kamingeflüsterkonzerten in Schmerbachs Keller begrüßen kann. „Wir sind hochmotiviert“, sagt Sängerin Jorita Solf. Bereits jetzt feilen die Musiker an einem nagelneuen Programm, um ab dem 3. Dezember wieder an zwei Abenden pro Wochenende ihr Publikum durch die Weihnachtszeit zu begleiten und sie auf das Fest einzustimmen.

Ganz neu dabei ist in diesem Jahr der 23. Dezember, also der Tag vor Heiligabend. „Das ist vielleicht die perfekte Einstimmung auf das Fest, wenn die Emotionen noch ganz frisch sind“, hofft Jorita Solf.

Die Karten für die insgesamt sieben Abende vor Weihnachten in Heiligenstadt und das „Neujahrskonzert“ am 8. Januar sind bereits jetzt im Vorverkauf zu haben. Die Termine sind der 3. und 4. Dezember, der 10. und 11. Dezember, weiter der 17. und 18. Dezember sowie der 23. Dezember. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn pünktlich um 20 Uhr. Diese Zeiten gelten auch für das Konzert am 8. Januar.

Zu haben sind die Karten im Vorverkauf in der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt und in der Buchwelt Leinefelde. Jetzt hoffen die Musiker der Band, dass die Coronalage entspannt bleibt und die Konzerte möglich sind. „Wir freuen uns wahnsinnig darauf.“