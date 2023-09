Katholische Schulzentrum St. Elisabeth: Pläne und Modell für das Vorhaben in Leinfelder Stadtbibliothek ausgestellt

Leinefelde-Worbis. In der Leinefelder Südstadt soll das neue katholische Schulzentrum St. Elisabeth gebaut werden. Ein Modell und die ersten Pläne sind in der Stadtbibliothek ausgestellt.

Ab Sommer 2027 beabsichtigt das Bistum Erfurt im neuen Schulcampus in der Leinefelder Südstadt, die ersten Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Am 1. April des vergangenen Jahres gab das Bistum bekannt, von Heiligenstadt mit seiner Schule nach Leinefelde zu ziehen. Am 6. Juli diesen Jahres wurden die Pläne konkretisiert und in der Aula der Bergschule St. Elisabeth vorgestellt.

In den folgenden Wochen zierten Schautafeln und ein Modell des geplanten Schulneubaus die Aula. Gelegenheit für Interessierte sich mit den Plänen vertraut zu machen. Und seit Donnerstag ist die kleine Präsentation in der Stadtbibliothek in der Leinefelder Bahnhofstraße aufgebaut. „Die Pläne haben den Stand vom April/Mai diesen Jahres. Sie sind teilweise überholt, weil daran immer noch gefeilt wird“, sagte Martin Fahnroth, Leiter der Schulabteilung im Bistum Erfurt, bei der Übergabe des Modells. Dennoch könne man sich gut sehen, was in der Südstadt entstehen wird.

„Es ist ein großer Gewinn für unsere Stadt. Wir wollen das Vorhaben wohlwollend begleiten. Ich hoffe, dass viele Bürger die Gelegenheit nutzen und sich das Modell anschauen“, sagte Christian Zwingmann, Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis. Bis zum 29. September besteht die Möglichkeit, sich ein Bild vom Vorhaben des Bistums in der Leinefelder Stadtbibliothek zu den Öffnungszeiten zu machen. Im Anschluss zieht die Ausstellung in die Bonifatiusgemeinde in der Südstadt um. „Dort werden wir am 15. Oktober auch noch einmal das Konzept der Schule vorstellen“, erklärte Heinz-Peter Kaes, Direktor der Bergschule.