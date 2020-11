Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Ein Karneval-Showabend in Leinefelde mit dem Prinzenpaar Sylvia I. und Jörg II. sowie Sven Goos (rechts daneben) und den Leinespatzen. In dieser Session wird es auch in Leinefelde keine Faschingsveranstaltungen geben.

Leinefelde. Der Vorstand des Leinefelder Carneval Vereins hat beschlossen, dass es in dieser Session keine öffentlichen Faschingsveranstaltungen geben wird.

Kein Fasching in Leinefelde

Die Entscheidung ist gefallen: Auch in Leinefelde wird es in dieser Session keine öffentlichen Faschingsveranstaltungen geben. Wie Sven Goos, Vorsitzender des Leinefelder Carneval Vereins, berichtet, habe man sich im Vorstand einstimmig für eine komplette Absage ausgesprochen. „Persönlich habe ich gehofft, dass das Infektionsgeschehen abflacht, aber das sieht ja eher nicht so aus. Und irgendwann muss man eben eine Entscheidung treffen.“