Kein Grund für Aggressivität

Sebastian Grimm wünscht sich mehr Freundlichkeit

Ist die Zeit nicht schon verrückt genug? Stress auf der Arbeit, beim Einkaufen in den teilweise überfüllten Märkten und Stress wegen der Zukunftsangst, die viele Menschen wegen der Coronapandemie haben. Da stimmt es mich traurig, wenn ich beobachten muss, wie sich Menschen wegen einer Kleinigkeit aggressiv begegnen.

So ist es passiert auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Lauthals schrie ein Kunde, der gerade seinen Einkauf im Auto verstaute. Ich drehte mich um, dann schlug der Mann mit voller Wucht aus Angst um sein Auto auf ein anderes Fahrzeug. Dessen Fahrer war dabei, auszuparken und schien dem des Schreienden sehr nahe zu kommen. Erschrocken ging es vor und zurück, und auch die Schreie und Schläge auf das Fahrzeug wiederholten sich. Der Gipfel für mich war, als die Fahrertür beim ausparkenden Fahrzeug aufgerissen wurde. Natürlich tat der Fahrer in einer nicht zu überhörenden Lautstärke seinen Unmut kund. Ich verlies den Schauplatz. Doch die Bilder sind noch heute in meinem Kopf.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ich verstehe, dass man um sein Hab und Gut Angst hat. Aber so, wie ich es auf dem Parkplatz beobachtet habe, muss es nun wirklich nicht ablaufen. Ich wünsche mir in solchen Situationen mehr Freundlichkeit und weniger Aggressivität. Und zwar im ganzen Jahr und nicht nur in der Adventszeit.