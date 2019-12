Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Parkplatz für Mammobil in Heiligenstadt

Das Brustkrebsfrüherkennungs-Mammobil vom Mammographie-Screening Thüringen Nord/West konnte am Mittwoch seinen Standplatz am Busbahnhof in Heiligenstadt nicht erreichen. Grund dafür waren Falschparker, so der Screeningdienst. Mehrere Autos hätten dort im absoluten Halteverbot gestanden und mussten zeitaufwendig abgeschleppt werden. Auch die Polizei sowie das Ordnungsamt waren involviert. Im Mammobil wird eine kostenlose und freiwillige Brustkrebsfrüherkennung angeboten.