Keine Corona-Ausbrüche nach Kirmes in Uder

Eichsfeld. Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld widerspricht Gerüchten.

„Zum jetzigen Zeitpunkt sind dem Gesundheitsamt keine Corona-Neuerkrankungsfälle bekannt, die mit der Kirmes in Uder in einen Zusammenhang gebracht werden können“, erklärt die Eichsfelder Amtsärztin Judith Rahrig auf Nachfrage dieser Zeitung und tritt somit anderslautenden Gerüchten im Landkreis Eichsfeld entgegen. Die Kirmesveranstaltung in Uder vom 22. bis 25. Oktober war laut Rahrig beim Landkreis Eichsfeld angemeldet. Zum Zeitpunkt der Veranstaltung befand sich der Landkreis Eichsfeld in Warnstufe 1 mit einer Allgemeinverfügung vom 8. Oktober. Die 3-G-Regel kam zu dieser Zeit generell bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zur Anwendung.

„In seinem Antrag vom 19. Oktober 2021 führte der Veranstalter aus, dass an den Einlasskontrollen alle Besucher nach der 2-G-Regel kontrolliert werden und nur Personen mit einem vollständigen Impfnachweis beziehungsweise einer Genesenen-Bescheinigung auf das Gelände dürfen“, so die Amtsärztin. Der Veranstalter habe das Optionsmodell wählen können und hatte seine Entscheidung dem Gesundheitsamt in seinem Antrag mitgeteilt. „Seitens des Gesundheitsamtes wurde dem Antrag entsprochen und die Durchführbarkeit der Veranstaltung bestätigt“ so Rahrig.