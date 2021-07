Keine Corona-Neuinfektionen im Eichsfeld

Eichsfeld. Am Montag wurden im Landkreis keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Die Inzidenz bleibt unverändert.

Der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt am Montag wie schon am Sonntag bei 3. Keine weiteren Corona-Neuinfektionen gehen in die Statistik des Gesundheitsamtes des Landkreises Eichsfeld ein. Stationär werden derzeit keine Patienten behandelt.

Im benachbarten Landkreis Göttingen sind am Montag aktuell noch 16 Menschen mit dem Virus infiziert. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt in diesem Landkreis bei 3,7.