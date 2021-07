Keine weiteren Corona-Neuinfektionen im Eichsfeld

Eichsfeld. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin bei 0. So sieht es in den umliegenden Landkreisen aus.

Auch zum Ende der Woche hält der positive Trend im Landkreis Eichsfeld mit Blick auf die Corona-Pandemie an. Am Freitag gab es wie einen Tag zuvor erneut keine Neuinfektionen. Ebenso liegt der Sieben-Tages-Inzidenzwert wie am Donnerstag bei 0. Die Gesamtzahl der Eichsfelder, die mit dem Virus infiziert sind oder waren, wird mit 6247 angegeben. Im Landkreis Nordhausen liegt der Inzidenzwert am Freitag bei 3,6, im Unstrut-Hainich-Kreis bei 1 und im Landkreis Göttingen bei 4,9.