Keiner hätte Jesus zum Spindoctor genommen

Tag für Tag geht es derzeit in der Medienlandschaft um die Wahl in einer Woche. Die Partei wird gesucht, die das Merkmal des Hoffnungsträgers am deutlichsten erfüllt. Diese Merkmale werden gern an der Frau oder dem Mann gesucht, die das Hoffnungspotenzial, das man mit der entsprechenden Partei verknüpft, am deutlichsten ausdrückt.

Die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer sind von Fachleuten umgeben, die sie beraten, die ihnen den Weg weisen, die sie nach den Auftritten auf Fehler aufmerksam machen und wirkungsvolles Auftreten verstärken. Derartige Spindoctoren halten sich meistens im Hintergrund auf, die Kandidatin, der Kandidat aber laufen an ihrer Leine und tun, was man ihnen gesagt hat.

Einer wäre höchstwahrscheinlich kein guter Spindoctor geworden: Jesus. Am kommenden Sonntag wird er im katholischen Sonntagsgottesdienst mit folgenden Worten zu hören sein: „33 Sie kamen nach Kafarnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? 34 Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. 35 Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. 36 Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: 37 Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.“ (Mk 9,33-37)

Das Erbarmen als Maßstab für Größe und Zukunftstüchtigkeit. Die Demut als Ausdruck von Ausstrahlung und Kompetenz. Die Güte als Potenzial für Zukunftsgestaltung. Das nährt meine Vermutung, dass die Verhaltensmuster Jesu nicht zum Gestalten von Politik geeignet sind. Aber das wäre durchaus denkbar: Dass Wählerinnen und Wähler die Auswahl ihrer Kandidatinnen und Kandidaten davon abhängig machen, wie viel ungespieltes Erbarmen, wie viel ehrliche Demut, wie viel spürbare Güte eine Kandidatin, ein Kandidat im Auftrag ihrer Partei dem Volk anbietet.

