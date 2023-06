Die Feuerwehr am Sonntag in Heiligenstadt im Einsatz.

Kellerbrände in Heiligenstadt – Hausbewohner am Sonntag evakuiert

Heiligenstadt. Drei Mal war die Polizei wegen Bränden in Heiligenstadt am Wochenende im Einsatz. Am Sonntag musste auch die Feuerwehr ran. Hausbewohner wurden evakuiert.

Kellerbrände haben innerhalb von zwei Tagen die Polizei in die Heiligenstädter Tilmann-Riemenschneider-Straße 4 geführt. Jedes Mal wurden Zeitungen angezündet: am Samstag gegen 14.30 Uhr im Hausflur und im Keller sowie um 23.50 Uhr erneut im Hausflur und am Sonntag gegen 8.15 Uhr erneut im Keller. An diesen Orten waren Zeitungsstapel gelagert, die ausgeliefert werden sollten. Beim ersten und zweiten Mal hatten Bewohner das Feuer schon gelöscht, als die Polizei kam. Jedes Mal war der Schaden nach Angaben der Polizei gering.

Beim dritten Mal am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr gerufen werden. Wegen der Verrauchung wurden die Bewohner vorsorglich evakuiert. Die Kriminalpolizei ermittelt.