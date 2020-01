Bei einem Kellerbrand in Teistungen waren am Montagabend mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Kellerbrand in Teistungen mit Evakuierung

In Teistungen brannte es am Montagabend, gegen 20 Uhr, im Keller eines Mehrfamilienhauses Zum Lindeberg. 18 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie kamen bei Nachbarn unter. Die Kameraden hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Kurz nach 21 Uhr war das Feuer gelöscht. Einige Bewohner konnten noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Hauseingang blieb am Abend unbewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Am Morgen werden die Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Möglicherweise brach das Feuer aufgrund eines technischen Defektes an einem Gerät im Keller aus. Im Einsatz waren die Feuerwehren Teistungen, Neuendorf, Böseckendorf und Duderstadt sowie zwei Rettungswagen vom DRK.