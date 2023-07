Kind kann sich aus brennender Wohnung in Eichsfelder Nachbarlandkreis retten

Bad Sooden-Allendorf. Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf. Postzustellerin hilft Schlimmeres zu verhindern.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Donnerstag in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf. Das teilt die Polizeidirektion Werra-Meißner mit. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, war das Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, in dem sich zu dieser Zeit ein Kind im grundschulpflichtigen Alter alleine aufhielt. Die Mutter hatte die Wohnung für kurze Zeit zum Einkaufen verlassen. „Durch einen unsachgemäßen Umgang beim Entzünden einer Kerze durch das Kind kam es dann zu dem Ausbruch des Feuers, wie die weiteren Ermittlungen der Kripo ergaben“, so die Polizei. Das Kind konnte allerdings selbstständig die Wohnung verlassen und eine Postzustellerin verständigen, so dass die Feuerwehren zeitnah alarmiert werden konnten. Die betroffene Wohnung sei derzeit nicht nutzbar, alle anderen Bewohner konnten zurückkehren.