Kind stirbt nach Unfall in Witzenhausen

Witzenhausen. Schüler von Auto auf Gehweg erfasst.

Nach einem Unfall am Freitagmorgen in Witzenhausen-Gertenbach ist ein Kind in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, werden zwei weitere Kinder mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Den Angaben zufolge war ein 30-jähriger Autofahrer gegen 8 Uhr im Bereich einer Kindertagesstätte mit seinem Kleinwagen aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto geriet in eine Gruppe von Kindern, die auf dem Gehweg unterwegs zur Grundschule waren, und prallte dann gegen eine Steinmauer. Drei Mädchen aus der Gruppe im Alter von 7 und 8 Jahren, die das Auto frontal erfasst hatte. kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Auch der Autofahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.