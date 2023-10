Kinder beim Zündeln in Eichsfelder Kirche ertappt

Dingelstädt. In einer Eichsfeldstadt erwischt ein Mann Kinder beim Kokeln in einem kleinen Gotteshaus. Ein Buch haben die Flammen schon das Leben gekostet.

Auf frischer Tat hat ein Mann am Mittwoch ein Kind und einen Jugendlichen ertappt, die in der Kirche am Anger in Dingelstädt gezündelt hatten. Er meldete sich gegen 14 Uhr an diesem Tag bei der Eichsfelder Polizei und zeigte das Vorkommnis an. Die beiden Kinder hielt er fest, bis die Beamten kamen. Ersten Ermittlungen zufolge, so schreibt es die Polizei in ihrem Bericht, hatte der Zeuge die beiden an einem kleinen Altar der Kapelle angetroffen. Auf dem Altar lag ein angebranntes Buch. Aufgrund der Gegebenheiten bestand keine Gefahr für die Bausubstanz der Kirche, teilt die Polizei des weiteren mit. Das Kind und der Jugendliche wurden an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.