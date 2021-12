Kinder und Erwachsene können mitmachen in neuem Ensemble der Eichsfelder Musikschule

Leinefelde. Eichsfelder Musikschule will neues Ensembles etablieren.

Zum Aufbau eines Blockflötenensembles ab Januar kommenden Jahres sucht die Eichsfelder Musikschule Kinder sowie auch Erwachsene jeden Alters, die Lust am gemeinsamen Musizieren haben. Ziel ist es, so Jens Greßler, Leiter der Einrichtung, gemeinsam einfache Stücke aus verschiedenen Genres zu erarbeiten und aufzuführen. Von Sopranino- über Sopran-, Alt-, Tenor- bis Bassblockflöte seien alle Instrumente erwünscht.

Der Unterricht wird zunächst in kleinen Gruppen von zwei bis maximal vier Personen stattfinden, und zwar donnerstags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr in der Musikschule in Leinefelde. Die erste Stunde soll laut Jens Greßler am Donnerstag, dem 13. Januar, starten. Mitbringen sollten Interessierte die eigene Blockflöte. Willkommen sind Teilnehmer mit oder ohne Vorkenntnisse, betont Jens Greßler, der auch für weitere Informationen und Fragen zu den Modalitäten gern zur Verfügung steht.

Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an info@eichsfelder-musikschule.de bis zum 5. Januar zu melden.