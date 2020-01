Eichsfeld. Das Landratsamt in Heiligenstadt bietet einen achtmonatigen Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege an.

Kinderbetreuung im Eichsfeld: Mit Herz, Verstand und Verantwortung

Die Möglichkeit, sich zur Kindertagespflegeperson qualifizieren zu lassen, bietet das Eichsfelder Landratsamt an. Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, können bis zu Vollendung des dritten Lebensjahres zwischen dem Anspruch auf Förderung in einem Kindergarten oder Kindertagespflege wählen, heißt es aus der Behörde. Unter dem Leitbild des Landkreises „Junge Familien sind unsere Zukunft“ sei der qualitative und quantitative Ausbau der Kindertagespflege ein wesentliches aktuelles Ziel für die Kinder bis zu drei Jahren. Sie sei zudem eine familiennahe Form der Bildung, Erziehung und Betreuung, könne im Haushalt der Tagespflegeperson, bei den Eltern oder in anderen geeigneten Räumen angeboten werden.

Zurzeit sind 27 Kindertagespflegepersonen im Eichsfeldkreis tätig. Sie betreuen gegenwärtig 92 Kinder. Um den steigenden Bedarf der Betreuung von Kindern bis zu drei Jahren abzudecken, sei man bemüht, neue Tagespflegepersonen zu gewinnen und auszubilden. Das Jugendamt des Landkreises Eichsfeld ist für die Eignungsfeststellung und Erlaubniserteilung zuständig. Er bietet nun in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen einen Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson an. Der Kurs ist berufsbegleitend, dauert etwa acht Monate und findet zwei Tage in der Woche von 17 bis 20 Uhr statt. Die Kosten für die Qualifizierung übernimmt der Landkreis Eichsfeld.

Grundlage für eine Eignung zur Tätigkeit als Tagespflegeperson in der Beziehung zu den Kindern, sind unter anderem Freude am liebevollen Umgang, im Zusammensein und Zusammenleben mit Kindern sowie eine glaubhafte positive Motivation zur Übernahme der Betreuungsaufgaben und Interesse an Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern. In einem Eignungsverfahren wird die Feststellung einer Eignung geprüft. Interessierte Personen können sich gern unter der Telefonnummer 03606 / 650 51 37 beim Jugendamt informieren und umfassend beraten lassen.