Kindergarten-Gesellschaft wird künftig von zwei Chefs gelenkt

Eichsfeld. Michael Röleke unterstützt Jola Hempel an der Spitze der gemeinnützigen GmbH.

Insgesamt 15 Kindertageseinrichtungen unterhält die gemeinnützige GmbH St. Martin allein im Eichsfeld, darunter beispielsweise in Bernterode/Wipper, Kreuzebra und Arenshausen. Als im Jahr 2010 der Caritasverband für das Bistum Erfurt und das Bistum Erfurt eine Trägergesellschaft für katholische Kindertageseinrichtungen ins Leben gerufen hatten, wurden damals gut 1300 Kinder betreut. Mittlerweile hat sich deren Zahl mehr als verdoppelt. Um auch weiteres Wachstum strukturell gut abzusichern, wurde nun die Geschäftsführung erweitert.

Die Gesellschafter der GmbH – der Caritasverband und der Bischöfliche Stuhl Erfurt – haben in den vergangenen Monaten über die Entwicklung der Gesellschaft beraten. „Die gGmbH wurde damals gegründet, um alle 70 katholischen Kindergärten im Bistum Erfurt zentral in einer Gesellschaft zu bündeln. Derzeit umfasst sie 40 Einrichtungen. Um die heute schon zahlreichen Aufgaben auf mehrere Akteure verteilen zu können, haben die Gesellschafter beschlossen, die Geschäftsführung zu erweitern und in der Folge einen Organisationsentwicklungsprozess zu starten“, sagt der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung und Caritasvorstand Mark Keuthen.

Seit 2018 führe Jola Hempel die Geschäfte allein und die Gesellschafter schätzten ihre Arbeit sehr. „Die Erweiterung der Geschäftsführung auf zwei Köpfe ist folgerichtig, entlastet einerseits Frau Hempel und sorgt andererseits im Sinne eines Risikomanagements für eine sichere Vertretungssituation. Durch die Ergänzung der juristischen Profession in der Geschäftsführung wird ebenfalls eine gute fachliche Differenzierung in der Aufgabenzuordnung möglich“, so Diözesan-Caritasdirektorin Monika Funk.

So wurde Michael Röleke, zuvor Personal-Abteilungsleiter der Caritas, zum 1. Juni als weiterer Geschäftsführer der St. Martin Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Erfurt gGmbH berufen. Monika Funk, die auch Vorstandsvorsitzende der Caritas im Bistum Erfurt ist, dankt Bischof Ulrich Neymeyr für seine uneingeschränkte Unterstützung der Kindergarten-GmbH. Mit seiner Stimme für eine starke Familienfürsorge in den politischen und gesellschaftlichen Raum begleite er diesen wichtigen Bereich des kirchlich-karitativen Engagements im Bistum Erfurt.