Weißenborn-Lüderode. In der Landgemeinde werden zum 1. Februar die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten erhöht. Der Schritt war lange diskutiert worden.

Kindergartenbeiträge in Gemeinde Sonnenstein werden erhöht

„Wir haben uns die Entscheidung auf keinen Fall leicht gemacht“, sagt Margit Ertmer (pl), Bürgermeisterin der Landgemeinde Sonnenstein, und meint damit die Erhöhung der Beiträge für die Betreuung in den Kindergärten. Für die Ganztagsbetreuung des Nachwuchses müssen die Eltern nun 185 Euro im Monat zahlen – und zwar für alle Altersgruppen. Die neue Regelung wird am 1. Februar dieses Jahres in Kraft treten. Verlangt werden dann einheitliche Beiträge in den Einrichtungen, die unterschiedliche Träger haben.

„Neu ist, dass die Abrechnung nach kindergeldberechtigten Kindern erfolgt“, erklärt die Bürgermeisterin, die zudem auf die soziale Staffelung verweist. Es sei schon lange her, dass die Beiträge angepasst wurden. Und mit dem zwei Millionen Euro teuren und geförderten Kindergartenneubau, der momentan in Weißenborn-Lüderode gestemmt wird, habe die Entscheidung, die mehrheitlich im Gemeinderat gefasst wurde, auch nichts zu tun. Es gehe um die Betriebskosten. Investitionen seien nicht eingerechnet worden, betont die Bürgermeisterin. Transparenz für Eltern schaffen Im Zuge des Prozesses gab es zahlreiche Sitzungen, und auch die Eltern wurden beteiligt, um Transparenz zu schaffen. „Es musste viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wir haben die Zahlen offen gelegt, die Kosten erläutert und nicht zuletzt eine Bedarfsanalyse erstellt. Am Ende konnten wir einen Konsens finden“, sagt Margit Ertmer, die es gut findet, dass nach langen Diskussionen jetzt ein neuer Weg beschritten wird. Nach einem Jahr sollen die Einnahmen und Ausgaben allerdings noch einmal unter die Lupe genommen und ein Fazit gezogen werden. Dann könne man das Ergebnis mit der Entscheidung abgleichen, sagt Ertmer. Viel Lob hat die Landgemeindechefin vom Sonnenstein derweil für den Gemeinderat, in dem es seit der jüngsten Kommunalwahl zahlreiche neue Vertreter gibt. „Der Rat hat sich verjüngt, die Arbeit ist sehr konstruktiv, die in den Ausschüssen gut“, sagt sie und weiß das ehrenamtliche Engagement der Frauen und Männer, das Zeit und Kraft kostet, zu schätzen.