Kindertheater wegen Protestaktion im Eichsfeld verschoben

Die Aufführung im Saal des Eichsfelder Hofs in Leinefelde wird nachgeholt, versprechen die Veranstalter.

Leinefelde Kurzfristige Absage für Aufführung in Leinefelde: Märchenspiel wird nachgeholt

Das Thüringer Kindertheater „Doncalli“ verschiebt wegen der angekündigten Protestaktionen und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr den eigentlich für Montag, 8. Januar, in Leinefelde geplanten Auftritt. Er soll am 7. März nachgeholt werden. Auf dem Spielplan wird „Hänsel & Gretel“ der Gebrüder Grimm stehen.

Das Märchenspiel ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert etwa 75 Minuten. Es findet am 7. März um 17 Uhr im Saal des Eichsfelder Hofes in Leinefelde statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Ticketreservierung per Mail: reservierung-doncalli@web.de