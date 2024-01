Kinderwagen brennt in einer Eichsfelder Stadt

Heiligenstadt In Heiligenstadt gibt es ein Feuer. Dabei wird nicht nur ein Kinderwagen beschädigt.

Bislang unbekannte Täter hielten sich am Montag gegen 2.25 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße in Heiligenstadt auf und legten einen Feuerwerkskörper in einem Kinderwagen ab, den eine 24-jährige Hausbewohnerin dort abgestellt hatte. Laut Polizei brannte der Kinderwagen dann. In der Folge griff das Feuer auf einen Krankenfahrstuhl und die Innenwand über. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Nun werden Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei in Heiligenstadt bitte unter Tel.efon: 03606/6510 melden sollten.