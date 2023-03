Kindgerechter Kreuzweg im Eichsfeld

Dingelstädt. Dingelstädter Familienzentrum lädt Familien ein, des Leidens Jesu zu gedenken. Danach gibt es für alle eine kleine Stärkung.

Zum Familienkreuzweg lädt das Familienzentrum Kerbscher Berg Eltern, Großeltern sowie Kinder zwischen vier und zehn Jahren am Sonntag, 26. März, um 15.30 Uhr ein.

Treffpunkt ist an der ersten Station am Fuß des Berges, bei Regen in der Klosterkirche.

Der Kreuzweg ist eigens für Kinder gestaltet worden. Gemeinsam machen sich die Familien an diesem Nachmittag auf den Weg zu den Stationen um dort zu beten, zu singen und auf kindgerechte Art des Leidensweges Jesu zu gedenken. Anschließend gibt es Kaffee und Gebäck im Klostergarten oder im Saal. Die Leitung der Veranstaltung haben Gemeindereferentin Barbara Sieling und die Leiterin des Familienzentrums Pia Schröter.