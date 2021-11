Kinofilm einer Radtour von zwei Eichsfeldern nach Vietnam gibt es jetzt fürs Heimkino

Eichsfeld. Kinofilm von der Radtour von zwei Eichsfeldern jetzt auf DVD erhältlich.

Einen kurzweiligen Sommer haben Tobias John (links) und Matthias Schneemann hinter sich. Die beiden Heiligenstädter Vietnamradler hatten ihre große Tour zu einem Kinofilm verarbeitet. Gezeigt wurde „Verplant“ an vielen Stätten in Deutschland und in der Schweiz, meist auf Open-Air-Veranstaltungen. Und immer war wenigstens einer der Protagonisten vor Ort. Jetzt gibt es „Verplant“ endlich für das Heimkino. Ab sofort ist die DVD zu haben, bestellbar auf den meisten bekannten Internetportalen.