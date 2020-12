Kinostart für Film über zwei Heiligenstädter auf April verschoben

Eigentlich sollte der Kinofilm „Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“ der Heiligenstädter Protagonisten Tobias John, Matthias Schneemann und Waldemar Schleicher Anfang Januar in die deutschen Kinos kommen. Der Start war in Kassel geplant. Doch wegen des verlängerten Lockdowns muss die Premiere verschoben werden, bedauert Ilka Milke von der Hamburger Agentur „Im Film“. Der neue Starttermin ist nun auf den 22. April festgesetzt. Neun Monate waren John und Schneemann unterwegs, um vom Heiligenstädter Friedensplatz aus per Fahrrad nach Saigon zu kommen. re