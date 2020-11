Kirchenkreis Südharz startet ein Internetportal rund um die Taufe

Im Kirchenkreis Südharz hat jetzt der Testlauf eines neuen Web-Portals der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschlands (EKM) begonnen. Es geht um ein besonderes Sakrament, die Taufe. „Zu finden ist das Portal unter https://www.dein-tauftag.de“, erklärt Regina Englert, Sprecherin des Kirchenkreises Südharz, zu dem der nordwestliche Zipfel des Eichsfeldes gehört.

Der Südharz sei damit einer von vier ausgewählten Kirchenkreisen der EKM. Ein neuer Button auf der Homepage des Kirchenkreises führe Interessierte gleich zu „Dein-tauftag.de“ weiter. „Und damit ihn auch alle gleich sehen, wackelt er fröhlich, wenn man die Seite öffnet“, sagt Regina Englert mit einem Lächeln. „Das neue Portal verlockt zu einem kleinen Rundgang: Was kann ich alles mit dem Tauftag meines Kindes oder Patenkindes sowie mit meinem eigenen Tag machen?“, informiert Matthias Ansorg, Leiter des Gemeindedienstes der EKM. Zu finden seien gute Ideen zum Beispiel für Eltern, den Tauftag in der Familie zu würdigen und zu gestalten.

Knappe Informationen sowie kurze Impulse zum Nachdenken

Für Patinnen und Paten gibt es Anregungen zur einfachen Kontaktaufnahme, für kleine Überraschungen oder auch schlicht den Impuls, mal wieder an sein Patenkind zu denken. „Auch die Taufe von Erwachsenen haben die Website-Gestalter im Blick. Hilfreich sind knapp gehaltene Infos über die Taufe im Allgemeinen sowie kurze Impulse für das Nachdenken über die eigene Taufe, die ja oft Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt“, so Ansorg.

Zudem ist es möglich, sich auf der Website zu registrieren und den Tag der Taufe einzutragen. Wer dies tue, der könne dann weitere am Taufereignis Beteiligte wie Paten und Patinnen sowie Familienangehörige einladen. Wer sich von den Eingeladenen dann anschließend selbst registriert, wird per E-Mail an die Taufe erinnert – jedes Jahr eine Woche vor dem Tauftag und am Tag selbst. Habe man sich einmal angemeldet, könne man sogar weitere Informationen wie Taufkirche, Bilder, Taufspruch und ähnliches. im Account hinterlegen. „Selbstverständlich könnten alle Einträge jederzeit ohne Angabe von Gründen gelöscht werden“, betont Regina Englert.

Mit im Boot seien außer dem Südharz noch die Kirchenkreise Eisleben, Halle und Saalfeld-Rudolstadt. „Getestet werden soll, ob die Datenbank richtig läuft und wie das Ganze ankommt“, berichtet Pfarrer Hauke Meinhold. Er weiß viel über die Entstehung der Tauftagaktion zu berichten und freut sich sehr, was daraus nun geworden ist. „Probieren Sie es doch einfach einmal aus“, ermuntert Regina Englert. Sie habe es bereits getan und sei angenehm überrascht gewesen, wie einfach es war. Nun ist sie gespannt, wie die Erinnerung im Februar dann aussehen wird.

Sie weiß auch, dass die Taufe etwas Persönliches sei: „Gott hat dich bei deinem Namen gerufen“, sagt ein Bibelvers. Die Taufe besiegelt eine sehr persönliche Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott. „Zugleich ist sie die festliche Aufnahme des Menschen in die christliche Gemeinde. Sie macht deutlich, dass der/die Getaufte hineingenommen wird in die Gemeinschaft der Christen.“ Regina Englert wünscht viel Freude bei der Erkundung des Angebots und hofft, dass von ihm rege Gebrauch gemacht wird.