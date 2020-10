Nach über 20 Jahren ist das Flurbereinigungsverfahren für Kirchohmfeld mit dem gestrigen Tag abgeschlossen. Es ist ein Fortschritt für das Dorf und seine rund 390 Einwohner. Unter anderem ging es dabei um ein 124 Hektar großes Gebiet, 280 Beteiligte, einen Agrarstandort mit drei Landwirtschaftsbetrieben.

Den Kindergartenkindern, die die Gäste begrüßten, erklärte Ortsteilratsmitglied Marcel Weidner das alles verständlich. Vorstellen müssten sie sich ein großes Zimmer, in dem jede Menge Dinge herumlägen, so dass mit einer großen Aktion aufgeräumt werden müsse. Und es wurde in Kirchohmfeld aufgeräumt, dazu das Verfahren mit der Dorferneuerung verknüpft.

Wichtig war es, Nutzungskonflikte zu beseitigen, denn die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) konnten zu DDR-Zeiten unter bestimmten Voraussetzungen Gebäude und Anlagen auf den in die Genossenschaften eingebrachten Grundstücken errichten. Grundstücksgrenzen wurden nicht beachtet. Erst jetzt wurden unter anderem durch die Neuvermessungen rechtskonforme Verhältnisse geschaffen, was auch das Bauen künftig einfacher macht. Es gibt mehr Planungssicherheit.

Grundstücke für Gehwege und Parkplatz sind ausgewiesen

Flächen für einen Ortsrandweg, den Park am Dorfteich wurden beispielsweise bereitgestellt, Grundstücke für Gehwege und Parkplatz ausgewiesen, Brachflächen im Dorf neu genutzt. Durch den Aus- und Neubau von Wegen kann der landwirtschaftliche Verkehr um den Ort geführt werden, was wiederum die Wohnqualität erhöht. Es wurde gebaut, gepflanzt, und nach dem Abriss eines Kuhstalls konnte die Fläche rekultiviert werden.

Wichtig war es zudem, die Dorferneuerung zu unterstützen, so die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus, in dem Feuerwehr, Ortsteilbürgermeisterbüro, Heimatstube und Kindergarten untergebracht sind, wie der Präsident des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation, Uwe Köhler, berichtete. Viel Lob für die vielen positiven Ergebnisse gab es von Susanna Karawanskij (Linke), Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, die besonders die Nachhaltigkeit der Projekte würdigte und alle Akteure wertschätzte, insbesondere den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft Werner Genzel sowie den ehemaligen Worbiser Bürgermeister Eckart Lintzel, „den Mann der ersten Stunde“. Das Geld, das hier floss, sei gut und für die Zukunft angelegt, meinte sie.

Flurneuordnungsamt soll im Eichsfeld bleiben

Das sieht auch Landrat Werner Henning (CDU) so. Er richtete an Karawanskij gleich noch einen eindringlichen Appell: das Flurneuordnungsamt im Eichsfeld zu belassen. Dabei ließ er nicht unerwähnt, dass der Landkreis wohl der größte Kunde sei. Dirk Moll, der erste Beigeordnete von Leinefelde-Worbis, hatte auch eine Bitte mit Blick auf die Landesgartenschau 2024, die Verfahren, die für Leinefelde und Birkungen laufen, schnellstmöglich zum Abschluss zu bringen.

Einer, der sich gestern besonders freute, das Werk gut beendet zu haben, war Werner Genzel. Denn 573.700 Euro nahm man für das Flurbereinigungsverfahren in die Hand, 516.300 Euro gab es als Förderung bei 57.400 Euro Eigenanteil.