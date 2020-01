Kirchohmfelder freuen sich auf Jubiläumssession

In Kirchohmfeld steht die karnevalistische Schar in den Startlöchern und freut sich in diesem Jahr ganz besonders, denn ein Jubiläum wird gefeiert. „Unter dem Motto ‚50 Jahre ist das nicht fein, taucht mit uns in eine Zeitreise ein‘ blickt der Karneval- und Trachten-Verein auf 50 Jahre närrisches Treiben zurück“, berichtet Vereinsmitglied Christian Recke.

Bereits im November vergangenen Jahres wurde die Jubiläumssession mit Vertretern und närrischen Abordnungen aus allen Ortsteilen der Stadt Leinefelde-Worbis sowie den Gastvereinen aus Holungen und Haynrode eröffnet. Die Stimmung war bestens. Tanzeinlagen und Büttenreden sorgten dafür, dass der Auftakt perfekt war. „Das Regiment in der diesjährigen Karnevalssaison haben Prinz Benedikt I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Lydia I.. Diese wurden anlässlich des Jubiläums dem närrischen Publikum nicht wie gewohnt beim ersten Büttenabend vorgestellt, sondern bereits zur Karnevalseröffnung“, berichtet Christian Recke, der auch weiß, wer vor 50 Jahren das Amt bekleidete.

Manfred Stolze und Sabine Steinborn waren Kirchohmfelds erstes närrisches Regentenpaar, das das Zepter in der fünften Jahreszeit schwang. „Der erste Sitzungspräsident der Ohmfelder Karnevalisten war damals Herbert Steinborn, der diese Funktion elf Jahre, von 1971 bis 1981, ausübte. Er gilt als einer der Gründer und Initiatoren des Kirchohmfelder Karnevals“, erzählt Christian Recke. Unterstützt worden sei er von den Elferratsmitgliedern Horst Davids, Paul Heiroth, Karl Kranert, Hermann Schulze, Wilhelm Hesse, Emil Schneegans, Hermann Münch, Peter Reichardt, Arthur Schulz und Wilfried Reichardt. Die Funktion des Hofmarschalls hatte Friedemann Nolte übernommen. Seit mehreren Jahren ist es nun sein Enkel Maik Nolte, der die Aufgabe inne hat.

Fasching mit Umzug gekrönt

In den 70er- und 80er-Jahren sei der Karnevalsumzug wie auch heute der Höhepunkt jeder Karnevalssaison, sagt Christian Recke. „Der Karnevalsumzug war früher jedoch bedeutend größer und umfangreicher. Nach dem Umzug durch das Dorf bewegte sich der Tross, angeführt von der Prinzenkutsche und dem Elferratswagen, bis nach Bodenstein, wo die Narrenschar von Gastwirt Siegfried Busch stets mit reichlich Bier und Schnaps in Empfang genommen wurde. Bodenstein war längst vor der eigentlichen Geburtsstunde des Kirchohmfelder Karnevals in den 70er-Jahren schon einmal Ziel der Narren und Närrinnen.“ Erstmals gab es in Kirchohmfeld 1954 einen karnevalistischen Festumzug durch das Dorf, der anschließend nach Bodenstein führte und mit einem Kostümball auf dem Saal ausklang. „Dies ist den wenigsten Kirchohmfeldern noch in Erinnerung. Früher gab es auch nur einen Büttenabend, welcher traditionsgemäß am Freitag vor dem Rosenmontag stattgefunden hat. Schon damals gehörten traditionelle Gardetänze, tänzerische Showeinlagen sowie Büttenreden mit alten Kamellen in das Repertoire der Karnevalisten. Am Folgetag wurden wie heutzutage die Umzugswagen gebaut und vom Organisationskomitee abgenommen“, berichtet der Kirchohmfelder, der weiß, dass sich so mancher gern an den Bau der Wagen erinnert, da man die Gelegenheit nutzte und sich in geselliger Runde bei einem Bier, einem Schnäpschen oder einem Glas Wein auf den Umzug am folgenden Tag einstimmte.

Nach dem Umzug gingen die Kirchohmfelder allerdings auch noch nicht nach Hause, denn es ging weiter, und zwar mit dem traditionellen Kostümball. Doch in der damaligen Form gibt es ihn heute leider nicht mehr, so Christian Recke.

In den Reihen des Elferrates gab es 1982 eine „Wachablösung“. „Das Präsidentenruder übernahm fortan Heino Nolte zusammen mit seinem ‚Vize‘ Udo Kuntze, welche drei Jahrzehnte lang durch die fünfte Jahreszeit führten.“ Dem Elferrat gehörten in den 80er-Jahren laut Christian Recke außerdem Uwe Vielemeyer, Günther Rose, Waldemar Gatzemeyer, Wolfgang Nolte, Gerd Roth, Walter Kranert, Norbert Nolte, Hans Krause, Wolfgang Klose und Rolf Windolph an. „Seit 2011 sitzt der heutige Elferrat auf der Bühne des KKV-KTV. Angeführt wird die 20 Mann starke Mannschaft von Sitzungspräsident Jan Steinborn sowie dem ersten Vorsitzenden des Vereins Ralf Nolte.“

Elferrat singt und tanzt

Und Christian Recke lässt nicht unerwähnt, dass neben den Vorbereitungen zu den Veranstaltungen es sich der heutige Elferrat zur Aufgabe gemacht hat, jedes Jahr mit einer Tanz- oder Gesangseinlage zum Programm beizutragen, was stets für viele Lachmuskeln beim Publikum sorge. Stolz sei man auch darauf, dass es schon seit vielen Jahren einen Frauenelferrat gibt, der in der Regel alle fünf Jahre die Regie auf der Ohmfelder Bühne übernehme.

„Vom Männerelferrat zunächst mit einem leichten Lächeln beäugt, müssen sich die Frauen stets aufs Neue in der Männerdomäne etablieren. Mit ihrer närrischen Fröhlichkeit und ihrem bunten Treiben verschaffen sich die Frauen jedoch nicht nur beim Publikum schnell Anerkennung, auch vom Männerelferrat erhalten sie im Nu Zuspruch und stehen diesem in nichts mehr nach.“ Derzeit hat der Frauenelferrat 14 Mitglieder.

Zum Jubiläum erstmals gemischter Elferrat

Christian Recke verrät schon einmal, dass anlässlich des diesjährigen Jubiläums es erstmals einen gemischten Elferrat, bestehend aus Männern und Frauen, gibt. Insgesamt zählt der Verein derzeit 113 Mitglieder. Und da Kirchohmfeld mit rund 400 Einwohnern der zweitkleinste Ort der Stadt Leinefelde-Worbis ist, ist man auf diese Zahl und das Engagement mächtig stolz.

Vom Büttenabend bis zum Schlachtebuffet

In der diesjährigen Session gibt es am Samstag, 8. Februar, ab 20 Uhr den ersten Büttenabend. Es folgt am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr der Seniorenkarneval und am 16. ab 14 Uhr der Jubiläumsumzug. Weiter geht es am Fetten Donnerstag, 20. Februar, um 18 Uhr mit einem Schlachtebuffet-Essen und den Eichsfeldmusikanten, die musikalisch für Stimmung sorgen. Am 21. Februar steigt ab 20 Uhr der zweite Büttenabend, und am 23. Februar wird ab 16 Uhr Kinderfasching gefeiert.

Der Kartenvorverkauf für die zwei Büttenabende findet am 24. Januar ab 18 Uhr im Heinrich-Werner-Haus statt. Die Büttenabende beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. An allen Tagen, so Recke, dürfen sich die Gäste auf ein buntes Programm mit Showtänzen, Büttenreden und Sketchen, auf viel Spaß und Unterhaltung freuen.