In einem Sperrmüllhaufen fand ein Mann eine Kiste mit verdächtigem Hinweis. (Symbolfoto)

Kiste mit verdächtigem Inhalt auf Sperrmüllhaufen in Dingelstädt gefunden

Dingelstädt. Eine verdächtige Kiste fand ein Mann in Dingelstädt, woraufhin er die Polizei informierte.

Am Dienstagabend machte ein 27-Jähriger einen merkwürdigen Fund in einem Sperrmüllhaufen. Er meldete der Polizei, dass er bei den abgelegten Gegenständen unter anderem eine Kiste gefunden hatte, in der unteranderem eine Schreckschusswaffe und ein Messer lagen. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Nun muss geklärt werden, wer den Sperrmüll zuvor abgelegt hatte.

