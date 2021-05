Antonia Pfaff über Gepflogenheiten aus der eichsfeldischen Heimat.

Neuer Job, neue Wohnung, neues Glück: Seit anderthalb Jahren arbeite ich im Ilm-Kreis. Ich habe nicht nur die Gegend liebgewonnen, sondern auch die Kollegen, die mir den Start wirklich leicht gemacht haben. Trotz Corona-Krise lerne ich schnell Land und Leute kennen, wie es so schön heißt. Doch trotz neuer Lebensumstände schlägt in der Brust das Eichsfelder Herz.

Und gewisse Gepflogenheiten werden immer ein fester Bestandteil sein. Es gibt da einen Spruch: „Eichsfelder mit Kisten und Kasten“ – und da ist viel Wahres dran.

Das geht beim Einkaufen los: Nach der Arbeit in den Supermarkt gehetzt, aber kein Körbchen dabei. Kein Problem, es stehen ja leere Kisten herum. Zack, eilig wird ein leerer Karton geschnappt und alles Wichtige eingesammelt. Zu Hause steht dann nicht nur das Körbchen, sondern auch eine Kiste mehr.

Beim Auto geht es weiter: Dass ich in meinem „Mogli“, wie ich mein Auto nenne, diverse Kleidungsstücke habe, erwähnte ich bereits. Seit Neuestem steht im Kofferraum eine geräumige Stoffkiste mit mehreren Fächern – ein Traum. Schuhe, Jacken, Wasserflaschen und notfalls eine Hose finden dort Platz. Geordnet und zusammengelegt, so dass nichts mehr herumfliegt. Die Kisten sind nicht nur praktisch, wir Eichsfelder erkennen uns so auch – überall.